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ВСУ показали, в каких условиях защищают город-крепости Бахмут

  • 1.04.2023, 18:24
  • 2,086
ВСУ показали, в каких условиях защищают город-крепости Бахмут

В Украине резко сменилась погода.

Вооруженные силы Украины показали, в каких условиях вынуждены оборонять несокрушимый город-крепость Бахмут (Донецкая область) из-за резкого изменения погодных условий в Украине.

На этой неделе украинцев встретили заморозки, новая «лавина» снега и обильные дожди. Не исключением стал и восток Украины. В ролике, который сняли украинские военные 30 марта, видно, что ребята защищают это направление в чрезвычайно тяжелых условиях.

Их окопы замело по колени снегом, лед - покрыл даже защитное обмундирование ВСУ. Однако защитники констатируют:

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