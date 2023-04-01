ВСУ показали, в каких условиях защищают город-крепости Бахмут
- 1.04.2023, 18:24
- 2,086
В Украине резко сменилась погода.
Вооруженные силы Украины показали, в каких условиях вынуждены оборонять несокрушимый город-крепость Бахмут (Донецкая область) из-за резкого изменения погодных условий в Украине.
На этой неделе украинцев встретили заморозки, новая «лавина» снега и обильные дожди. Не исключением стал и восток Украины. В ролике, который сняли украинские военные 30 марта, видно, что ребята защищают это направление в чрезвычайно тяжелых условиях.
Их окопы замело по колени снегом, лед - покрыл даже защитное обмундирование ВСУ. Однако защитники констатируют: