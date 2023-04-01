После объявления мобилизации из России в Монголию переехали десятки тысяч человек 2 1.04.2023, 20:01

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Среди них как и вернувшиеся домой монголы, так и россияне.

Экс-президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж в интервью «24 Каналу» рассказал, сколько людей приехало в Монголию из России.

Когда Путин объявил мобилизацию, Цахиагийн Элбегдорж призвал проживавших в России монголов возвращаться домой. Вернулись домой очень многие, a вместе с ним и этнические россияне.

- Когда Путин объявил мобилизацию, я был в Монголии и сделал видеообращение. Я призвал монголов, которые жили в России, вернуться на родину. Мы были готовы принять их с открытыми объятиями, я говорил – не уходите на войну, не убивайте украинцев. Приезжайте, бегите из России. Я не знаю точной статистики, но, как говорили, в Монголию вернулись от 10 до 50 тысяч человек. И это были не только этнические монголы, но и русские, – сказал он.

Он отметил, что в Монголии они начали учить монгольский язык и работать. Также через Монголию они получили возможность выбраться в другие страны, например в Таиланд или другие страны, где не требуется виза.

- И я говорю – если в результате этого есть хотя бы один человек, который не пошел с оружием против Украины, то это наш вклад в мир. Если этих людей тысяча или 10 тысяч – это большой вклад. Я всегда их спрашиваю – зачем вы стреляете в украинцев, они имеют право жить в своей стране, – добавил Цахиагийн Элбегдорж.

Экс-президент Монголии заметил, что Кремль использует этнические меньшинства как пушечное мясо. Когда Путин объявил о частичной мобилизации в России, то она не была так ощутима в больших городах, таких как Москва или Санкт-Петербург. Однако в отдаленных регионах принудительная мобилизация была достаточно активной.

Также подавляющее большинство погибших россиян на войне есть именно этнические меньшинства: буряты, тувинцы, калмыки. По этническому признаку они монголы.

- В Украине Кремль убивает украинцев, а в России уничтожает нацменьшинства. Это обычные этнические чистки, военное преступление, – сказал он.

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