В Крыму россияне массово строят защитные сооружения: спутниковые фото 5 1.04.2023, 20:29

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Оккупанты испугались возможного наступления ВСУ.

Российские военные готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Об этом свидетельствует множество новых защитных сооружений, построенных с начала года.

Редакция «Схем» и проекта Крым. Реалии проанализировали свежие спутниковые снимки территорий полуострова, на которых можно увидеть новые защитные сооружения, построенные с начала 2023 года. Это может свидетельствовать о том, что Россия уже начала готовиться к возможному наступлению Вооруженных сил Украины.

В частности, двойную линию окопов обустроили сразу за админграницей, в районе российского пункта пропуска «Армянск» и в районе Перекопского вала.

За Чонгаром, возле села Тургенево видна разветвленная система фортификаций по обе стороны трассы Е-105 и возле озера Сиваш.

Далее за Перекопским перешейком в глубь Крымского полуострова создаются новые линии обороны. Сеть окопов расположена с двух сторон трассы Е-97 и возле села Филатовка.

За селом Ишунь у дороги в сторону села Воронцовка вместо лесополосы теперь окопы. На пляжах у Евпатории уже прорыто не менее 7 километров окопов.

Оборонительными сооружениями фактически отрезают Керченский остров. Возле трассы Е-97 за селом Батальное видны новые окопы и капониры для техники.

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