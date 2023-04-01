Беларусь накроет сильный туман 1.04.2023, 20:38

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Видимость на дорогах обещают от 100 до 500 метров.

Белгидромет объявил на завтра оранжевый уровень опасности из-за тумана, который может всерьез осложнить жизнь в том числе и автомобилистам. Видимость составит всего от 100 до 500 метров.

Ожидается, что завтра будет облачная погода с осадками. Но главная опасность — сильный туман. Плюс в отдельных местах может сохраняться гололедица.

ГАИ рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, увеличивать дистанцию и боковой интервал, быть особенно внимательными при подъезде к пешеходным переходам. Пешеходы, в свою очередь, также должны проявлять осмотрительность и перед выходом на дорогу обязательно смотреть по сторонам, чтобы убедиться, что все водители уступают дорогу.

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