Офис Зеленского призвал страны Совбеза ООН бойкотировать заседания под председательством РФ 1.04.2023, 21:38

Россия, по меньшей мере, должна быть лишена присутствия в ООН.

Страны-члены Совета безопасности ООН должны бойкотировать в течение апреля любые заседания под эгидой России. Государство-террорист, которое нарушает устав, должно быть лишено присутствия в ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

- Это не просто шутка. Это определенные юридические действия. Это не шутка, это излом глобальной системы как таковой... Мы говорим сегодня о стране, которая нарушает статью 4 устава ООН, ключевую статью, базовую. Не может государство-член ООН начинать войну без мандата ООН, - сказал Подоляк.

Советник отметил, что Россия нарушает устав, и, по меньшей мере, должна быть лишена присутствия в ООН.

- Поэтому мне кажется, что страны-члены Совбеза должны говорить не о шутке, а бойкотировать в течение апреля любые заседания под эгидой РФ, то есть не приходить на эти заседания... Это единственный механизм, чтобы поставить точку в этом нонсенсе, - подчеркнул Подоляк.

Напомним, Россия в течение апреля 2023 года будет председательствовать в Совбезе ООН. По условиям ротации она сменит Мозамбик.

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