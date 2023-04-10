Украинское предприятие «Мотор Сич» ликвидирует представительство в Минске 5 10.04.2023, 8:07

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Глава компании под стражей в Киеве по подозрению в госизмене.

Украинская компания «Мотор Сич» уходит из Беларуси. Заявление о ликвидации представительства в Минске поступило в Мингорисполком в феврале, но решение о сворачивании деятельности в Беларуси руководство предприятия приняло еще в октябре прошлого года. Об этом сообщает Office Life.

«Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов.

Как стало известно изданию, его руководство приняло решение уйти с белорусского рынка осенью прошлого года, через два дня после задержания в Украине президента и акционера завода Вячеслава Богуслаева. Сейчас он находится под стражей в Киеве и подозревается в измене родине.

Богуслаев и «Мотор Сич» активно работали на белорусском рынке в первой половине 2010-х. В 2012 году украинская компания стала владельцем 60% акций Оршанского авиаремонтного завода. Планировалось сначала проводить на нем глубокую модернизацию вертолетной техники (Ми-8, Ми-2, Ми-24), а потом и производить ее. По оценкам руководителей «Мотор Сич», на начальной стадии инвестпроекта в него было вложено около 20 млн долларов.

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