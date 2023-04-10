Укрпочта выпустила конверты и марки в честь белорусских нобелевских лауреатов 2 10.04.2023, 14:30

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Печатная продукция выпущена по частному заказу.

Почта Украины выпустила конверты и марки в честь белорусских нобелевских лауреатов Светланы Алексиевич и Алеся Беляцкого. Об этом сообщает «Радыё Рацыя».

Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 году, а политзаключенный правозащитник Алесь Беляцкий был награжден премией мира в прошлом году.

Почта Украины выпустила блок марок и конвертов с изображениями белорусских нобелевских лауреатов вместе и по отдельности.

Ранее также в Украине были выпущены специальная марка и конверт в честь Алеся Беляцкого — 3 февраля состоялось их специальное гашение.

Конверты и открытки с лауреатами Укрпочта выпустила по частному заказу. На сайте организации информации об их серийном выпуске нет.

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