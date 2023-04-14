«Забалтывается виновное бездействие»: Сельчанин из-под Гомеля раскрыл причины потопа 9 14.04.2023, 13:24

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Жители Гомельщины понесли огромный материальный ущерб.

В Севруках под Гомелем из-за резкого подъема уровня воды в реке Сож произошла авария — вода неожиданно затопила квартал многоэтажной застройки и частные дома. 11 апреля по этой причине местные жители организовали встречу с чиновниками.

«Флагшток» на условиях анонимности поговорил с жителем Севруков — Артёмом (имя изменено), который рассказал о результатах встречи с местными «властями».

На днях районная газета «Маяк» опубликовала материал, в котором сообщается, что причиной подтопления являются грунтовые воды — с ними не справилась система мелиорации. Артём не согласен с информацией районки:

«А кто сказал, что это грунтовые воды? Это река, которой не перекрыли путь шлюзом и насосами не откачали воду. С грунтовыми можно было бы жить. Подвалы были затоплены на обычном ежегодном уровне.

Вода пошла внезапно и быстро. И выходила из канав, которые соединены со шлюзом. Время от сухой улицы до бурной реки по улице около четырех часов. При этом в подвалах уровень не менялся. Руководство знало про затопления уже в пятницу утром. Но отреагировали только в понедельник. Три дня были критическими для людей».

На встрече чиновники сообщили, что причиной потопа стали насосы, которые неожиданно вышли из строя. Они должны были выкачивать поднявшиеся грунтовые воды. Однако два насоса не работают уже с прошлого года, говорит Артём.

«В среду–четверг начала резко прибывать вода. Население обращалось к «председателю» сельсовета и в ЖЭУ Чёнки со словами, что не закрыт шлюз. Многие это видели до начала затопления. Руководство утверждало, что шлюз закрыт и во всем виновата стихия. В субботу население звонило на все горячие линии на которые смогло дозвониться. В понедельник в Чёнки приехало руководство района и чрезвычайных ситуаций. Очень удивились в каком тяжелом состоянии ситуация».

«При обследовании шлюза, в среду, водолазом было установлено, что он не закрыт, два из трех насосов не работают. Хотя районное руководство Чёнок и ЖЭУ знали это и раньше, но ничего не предпринимали, кроме предложения отселить из затопленных домов.

В среду закрыли шлюз и поставили несколько дополнительных помп для откачки воды. За среду уровень не повысился и даже местами на пару сантиметров понизился».

Лукашенковские СМИ, писавшие о потопе, не готовы прямо называть ответственных, на что обращает внимание местный житель.

«В СМИ причины указывают мягко. Вместо «открытый шлюз» пишут «не до конца закрытый». Вместо «неработающие с прошлого года насосы», пишут «насосы, которые испортились от повышенной нагрузки». Таким образом забалтывается виновное бездействие чиновников и специалистов, чтобы они смогли избежать ответственности.

Материальный ущерб в виде затопленных домов, хозпостроек, пропавших растений огромный. И это не говоря про нервное переживание и стресс. Территория поселка, которая была защищена дамбой от леса и шлюзом построенным как раз для недопущения таких ситуаций, пострадало от непрофессионализма чиновников и неспециалистов. И говорить про вину природного фактора можно было, если бы человеческий фактор выполнил все, что обязан был».

Чиновники на встрече сообщили, что система мелиорации находится на балансе КЖУП «Гомельский райжилкомхоз». Артём считает, что организация не имела возможности содержать систему.

«Формально несет ответственность Гомельский райжилкомхоз. Но все начальство знало, что там нет ни средств, ни специалистов. На собрании пообещали, что передадут шлюз на обслуживание в специализированную организацию, так как у райжилкомхоза (они сами сказали) нет ни денег, ни специалистов».

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