Пасхальная корзина: какие продукты святить, а какие нельзя брать в церковь 1 14.04.2023, 15:01

Простой список.

Остается несколько дней перед самым главным праздником христиан восточного обряда – Воскресением Христовым. Многие хозяйки уже определились с меню на Пасху, а также с рецептом паски, которую будут выпекать. theLime решил подробнее рассказать, какие продукты нужно святить, а какие нельзя брать в церковь на праздничное богослужение.

Перед походом в церковь на Пасху необходимо собрать пасхальную корзину. Как правило, это корзина из лозы, которую можно украсить цветами и листьями, а также накрыть вышитым рушником.

Чтобы определить, какие продукты будут уместны в корзине, следует вникнуть в тексты молитв, которые читают в пасхальную ночь. Там есть благословение на освящение хлеба (паска), молочных продуктов (сыр, масло, молоко, яйца), а также пасхального ягненка (что более традиционно для Греции, а у нас в корзину кладут ветчину, домашнюю колбасу, буженину и т.д.). На протяжении многих веков этот набор продуктов остается неизменным.

Паска (кулич)

Пасхальный хлеб – символ небесного царства и воскресения. Рецепты и особенности выпекания пасок могут отличаться в зависимости от страны и региона, но в основном это круглая форма, отождествляющая солнце, а сверху ее украшают либо символическими узорами из теста либо покрывают глазурью из взбитых яиц.

Существует огромное количество рецептов пасок, и если вы ищете быстрый и простой, ранее мы писали, как приготовить на опаре и 10 желтках. Если хотите попробовать что-то необычное, обратите внимание на паску с жидкой шоколадной начинкой.

Яйца

Яйца символизируют начало жизни и в то же время являются напоминанием о том, что Бог пожертвовал собой, чтобы подарить всем нам новую жизнь. К Пасхе традиционно варят яйца, раскрашивают их в разные цвета или же разрисовывают с помощью разных техник.

Наши предки считали, что в пасхальной корзине обязательно должно было быть 13 яиц — как упоминание Христа и 12 его апостолов.

Ранее мы рассказывали, как сделать оригинальные пасхальные крашенки с помощью пищевого красителя и риса.

Молочные продукты

Молоко является символом любви Бога к людям, домашний творог и масло отождествляются с жертвенностью и нежностью к Богу, к которому нужно стремиться, как ребенок к молоку матери. Также творог является одной из любимых составляющих традиционных блюд, без которого не обходится ни один праздник и большинство национальных блюд (вареники, блинчики, пирожки).

На Пасху можно приготовить творожную паску, которая имеет форму холма и символизирует Голгофу, на которой произошло распятие Иисуса Христа.

Мясные блюда

Мясные блюда также являются неотъемлемой частью пасхальной корзины, освящение которой уходит корнями еще в ветхозаветную Пасху: на это праздник употребляли жертвенного ягненка.

В Украине чаще всего среди мясных блюд в пасхальной корзине можно найти ветчину, домашнюю колбасу в кишке, сочную буженину и сало.

В дополнение к 4 основным составляющим пасхальной корзины, в нее можно положить хрен и соль.

Хрен

Традиция класть в пасхальную корзину хрен берет свое начало в Ветхом Завете – на Пасху еврейский народ готовил блюда с горькими приправами в память о горечи рабства в Египте.

Также ходит легенда, что Христа хотели отравить хреном, который считали смертоносным из-за его горечи, впрочем, растение наоборот полезно и обладает антисептическими свойствами.

Соль

Соль издавна считается оберегом от злых сил, а также символом связи между Богом и людьми, которым нужно оберегать чистоту сердца, чтобы подражать Христу.

Что нельзя святить в церкви на Пасху?

1. Любые алкогольные напитки, особенно крепкие.

Это касается и церковного вина Кагора, поскольку оно также не входит в список продуктов, упоминаемых во время молитвы.

2. Продукты, сделанные из крови животных. Речь идет, например, о кровянке.

3. Фрукты и овощи.

4. Еще среди перечня нежелательных вещей оказались документы, деньги, часы, украшения. В случае если у вас возникло сильное желание освятить драгоценности, с такой целью следует пройти отдельно к священнослужителю.

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