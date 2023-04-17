Чемпионка Беларуси по гандболу Виктория Дивак умерла в 29 лет 17.04.2023, 19:13

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Виктория Дивак

Она также дважды выигрывала Кубок Беларуси.

Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак скончалась на 30-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России. Причины смерти не уточняются.

В последнее время она выступала за «Астраханочку». Накануне она приняла участие в домашнем матче против ЦСКА (28:37).

Свою карьеру Дивак начала в волгоградском клубе «Динамо-Синара», с которым трижды выиграла чемпионат России. Затем разыгрывающая защищала цвета краснодарской «Кубани», немецкого «Халле-Нойштадта», французского «Ахенхайм Трухтерсхайма» и белорусского «Гомеля».

В «Астраханочку» Дивак перешла в 2021 году.

За границей гандболистка завоевала золото чемпионата Беларуси, дважды выигрывала Кубок Беларуси и побеждала во второй национальной лиге Франции.

В составе юниорской сборной России в 2009 году Дивак выиграла чемпионат Европы.

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