Чемпионка Беларуси по гандболу Виктория Дивак умерла в 29 лет
- 17.04.2023, 19:13
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Она также дважды выигрывала Кубок Беларуси.
Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак скончалась на 30-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России. Причины смерти не уточняются.
В последнее время она выступала за «Астраханочку». Накануне она приняла участие в домашнем матче против ЦСКА (28:37).
Свою карьеру Дивак начала в волгоградском клубе «Динамо-Синара», с которым трижды выиграла чемпионат России. Затем разыгрывающая защищала цвета краснодарской «Кубани», немецкого «Халле-Нойштадта», французского «Ахенхайм Трухтерсхайма» и белорусского «Гомеля».
В «Астраханочку» Дивак перешла в 2021 году.
За границей гандболистка завоевала золото чемпионата Беларуси, дважды выигрывала Кубок Беларуси и побеждала во второй национальной лиге Франции.
В составе юниорской сборной России в 2009 году Дивак выиграла чемпионат Европы.