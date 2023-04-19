Польша предложила запретить транзит нефти через Беларусь 19.04.2023, 11:10

На введение новых санкций должны согласиться все страны ЕС.

Польша представила ЕС в апреле предложение о новых санкциях против России за ведение войны против Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на полученный документ. Речь идёт о запрете на транзит нефти по северной ветке трубопровода «Дружба». И это напрямую касается Беларуси.

Северная ветка нефтепровода «Дружба» идёт из России через белорусское Полесье на Польшу и дальше в Германию. Где заканчивается в портовом городе Росток.

Предложение Варшавы включает также запрет импорта российских алмазов и природного газа, включая СПГ, и ограничения на сотрудничество ЕС с Россией в атомной энергетике.

Германия и Литва также выступают за введение санкций в отношении ядерной энергетики со снисхождением к таким странам, как Венгрия и Франция, которые сотрудничают в данной сфере с Россией.

Но полного согласия на санкции в ЕС пока не наблюдается. Венгрия, которая на прошлой неделе заявила, что согласилась изменить свой контракт с российским «Росатомом» для расширения атомной электростанции в Пакше, до сих пор решительно выступала против любых санкций в отношении российской атомной энергетики.

Бельгия, где находится крупнейший в мире центр торговли алмазами Антверпен, до сих пор успешно противодействовала запрету на российский импорт.

Письменное предложение Варшавы, которое, по словам дипломатического источника, было направлено в Европейскую комиссию ЕС, знаменует собой первый шаг на пути к одобрению очередного пакета санкций ЕС.

Все 27 стран ЕС должны согласиться на введение новых санкций. Пока же высокопоставленный чиновник ЕС в понедельник отказался комментировать возможные сроки введения каких-либо новых санкций, сообщило агентство.

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