NYT: Китай учится вести войну на поражениях России 2.04.2023, 14:16

Пекин использует РФ как подопытного кролика.

Китай изучает ошибки России в развязанной ею войне против Украины, чтобы не повторять их в будущем. Для китайской армии война в Украине стала «испытательным полигоном», поэтому китайские военные и аналитики скурпулезно анализируют происходящее.

В будущем они могут использовать полученные знания в войне за Тайвань. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, китайские военные аналитики внимательно изучают боевые действия в поисках инноваций и тактики, которые могли бы помочь в возможном столкновении из-за Тайваня, вернуть который под свой контроль стремится Пекин.

Для китайцев война России против Украины — это «испытательный полигон», который дает Китаю возможность учиться на успехах и неудачах обеих сторон.

Журналисты изучили около сотни исследований и статей в китайских СМИ с оценками войны китайскими военнослужащими и аналитиками.

Так, в этих статьях, в частности, изучается использование Россией гиперзвуковых ракет для уничтожений военных складов и других целей. Это сделано с прицелом на разработку таких ракет в Китае.

Также китайских аналитиков интересует, как украинские войска использовали спутниковую связь Starlink для координации атак и обхода попыток России отключить их связь. Они пришли к выводу, что Китаю необходимо в кратчайшие сроки разработать аналогичную низкоорбитальную спутниковую систему и найти способы вывести из строя конкурирующие системы.

Тезисы о том, что президент РФ Владимир Путин якобы угрожал ядерным оружием, чтобы удержать Запад от «прямого вмешательства в дела Украины» указывает на возможные планы Китая по расширению собственной ядерной программы.

Так, китайский генерал Мэн Сянцин в газете Guangming Daily отметил, что в Украине нарисовались очертания «нового понимания будущей возможной мировой войны.

«Российская стратегия ядерного сдерживания, безусловно, сыграла роль в том, что НАТО под руководством США не осмелилось напрямую вступить в войну», – заявил он.

Формально Китай осудил использование ядерного оружия в войне и уверяет, что никогда не будет инициировать нападение с применением ядерного оружия. Тем не менее, лидер Китая Си Цзиньпин в прошлом году указал, что Китай продолжит наращивать свой ядерный арсенал, который в настоящее время насчитывает более 400 боеголовок , что все еще намного меньше, чем у России или Соединенных Штатов.

По данным Пентагона, к 2030 году ядерный арсенал Китая может вырасти примерно до 1000 боеголовок. И ядерный шантаж Путина могут взять за пример китайские власти.

Также выводы в Китае сделали и из того, что Россия столкнулась с нехваткой в оружии и боеприпасах, а также со сбоями в разведке, что влечет за собой остановку наступления и большие потери.

«Нам следует обратить внимание на выявленные недостатки в логистике и поставках российских вооруженных сил», — говорится в статье в журнале, издаваемом китайским агентством по разработке основных военных технологий.

В этой статье также указано, что Китаю необходимо подготовиться к аналогичным вызовам, «когда мы рассматриваем будущие морские переходы, захват островов» и другие опасные операции».

«Однако в конечном итоге изучение ошибок России может укрепить убежденность Китая в том, что он может победить в возможном конфликте, считают иностранные эксперты, изучающие Народно-освободительную армию. Официальный военный бюджет Китая в 225 миллиардов долларов почти в три раза больше, чем у России, а огромные производственные и технологические мощности Китая означают, что он может производить множество передовых беспилотников и другого оружия, которого не хватает российским вооруженным силам», – считает автор статьи в The New York Times.

Американские аналитики разделяют эти опасения и констатируют: извлеченные из провалов России уроки Китай использует для укрепления своей армии.

«Они попытаются внедрить эти уроки в свою подготовку, офицерское образование и доктрину, которая сейчас пересматривается. Это был тревожный сигнал о том, что в полевых учениях и на бумаге все может выглядеть легко, но когда вы встречаете врага, все очень быстро становится очень грязным», – убежден Джоэл Уатноу , старший научный сотрудник Университета национальной обороны в Вашингтоне.

После войны во Вьетнаме 40 лет назад Китай не вел крупных боевых действий. Однако военные аналитики активно изучают конфликты в других странах. Война в Украине особенно важна для них, поскольку партнер Китая Россия воюет не только с Украиной, но и косвенно – с Западом.

«Китай близок к этой войне, чего нельзя сказать о войнах в Ираке или даже в Афганистане. Они видят себя потенциально на месте России, более или менее вступающей в войну против Америки», — убежден эксперт аналитического центра Defense Priorities в Вашингтоне Лайл Гольдштейн.

Кроме того, ряд китайских экспертов из трудностей, с которыми Россия столкнулась в попытках мобилизовать достаточное количество пехоты, сделали вывод, что Китаю необходимо сохранять свои наземные силы сильными и многочисленными, даже если он расширяет свои морские и воздушные силы.

«Опыт России показал, что великая держава должна поддерживать наземные силы разумного масштаба, иначе она потеряет свое преимущество на поле боя», — писал У Дахуэй, бывший военный исследователь, ныне работающий в Университете Цинхуа в Пекине .

Неспособность России предоставить своим войскам оперативную и надежную информацию о передвижении украинцев также побудила китайских аналитиков призвать силы Народно-освободительной армии научиться лучше использовать беспилотники, средства связи и спутники в бою.

«Россия не смогла масштабировать различные операции отчасти из-за отсутствия координации и обмена разведывательными данными. Теперь Китай может попытаться участвовать в учениях гораздо большей сложности», — убежден Бонни Лин, директор проекта China Power в Центре стратегических и международных исследований.

При этом, пишет The New York Times, проблемы России на Украине, по-видимому, укрепили официальное мнение Китая о том, что Пекин, как и Москва, находится в центре возглавляемой Соединенными Штатами кампании «гибридной войны», которая включает экономические санкции, технологические запреты, информационные кампании и кибератаки.

«Соединенные Штаты и Запад ухватились за этот конфликт, чтобы участвовать в тотальном политическом отрицании, тотальном дипломатическом подавлении и полной культурной изоляции России. Помимо жестоких столкновений крови и огня на полях сражений, борьба в сфере информации и восприятий столь же интенсивна», — пришел к выводу Гао Юнь, научный сотрудник Китайской академии военных наук, одного из элитных институтов, который формирует планирование войны.

По мере нарастания успехов Украины китайские военные аналитики сосредоточили свое внимание на оборудовании и разведывательных данных, которые страны НАТО предоставили Украине для борьбы с российскими войсками. По словам Гольдштейна, который также преподает в Университете Брауна , Китай, скорее всего, отслеживал тысячи ракет Stinger, Javelin и других ракет, приобретенных Украиной , и взвешивал, что произойдет, когда Тайвань нарастит свои запасы.

«Я считаю, что китайцы очень внимательно следят за всем этим, складывая цифры и производя расчеты», — сказал он.

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