Турецкий дрон с украинским двигателем впервые поразил цель на расстоянии 140 км 2.04.2023, 14:20

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Видеофакт.

Турецкий беспилотник Akinci компании Baykar Makina с украинским двигателем прошел очередное испытание. Дрон впервые поразил цель на расстоянии 140 километров.

Об этом сообщает компания Baykar Makina в Twitter.

Во время испытаний боевой беспилотник поднялся в воздух в центре, находящемся в Чорлу провинции Текирдаг. Цель находилась в районе Синопа в Черноморском регионе. Расстояние составляло около 140 километров.

Дрон успешно поразил ее, а затем приземлился на территории центра.

При этом беспилотник Akinci впервые в Турции запустил сверхзвуковую ракету IHA-230.

Следует отметить, что ракету разработала турецкая компания Roketsan.

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