Турецкий дрон с украинским двигателем впервые поразил цель на расстоянии 140 км
- 2.04.2023, 14:20
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Видеофакт.
Турецкий беспилотник Akinci компании Baykar Makina с украинским двигателем прошел очередное испытание. Дрон впервые поразил цель на расстоянии 140 километров.
Об этом сообщает компания Baykar Makina в Twitter.
Во время испытаний боевой беспилотник поднялся в воздух в центре, находящемся в Чорлу провинции Текирдаг. Цель находилась в районе Синопа в Черноморском регионе. Расстояние составляло около 140 километров.
Дрон успешно поразил ее, а затем приземлился на территории центра.
При этом беспилотник Akinci впервые в Турции запустил сверхзвуковую ракету IHA-230.
Следует отметить, что ракету разработала турецкая компания Roketsan.