«Передо мной будто распахнулись двери во что-то новое и бесконечно интересное» 1 2.04.2023, 14:41

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Белоруска бросила престижную работу с хорошим доходом, чтобы делать украшения.

Творческой натуре было неуютно в жестких рамках офисной работы. Наталья Дашко бросила стабильную работу с хорошим доходом, чтобы делать украшения из стекла в технике лэмпворк.

Журналист Myfin.by заглянул в мастерскую Натальи, где на собственном опыте убедился, что работа со стеклом – не только интересна, но и трудна.

Наталья Дашко по образованию юрист. Какое-то время после окончания вуза девушка поработала в суде, потом менеджером по продажам в частной компании. Вскоре минчанка поняла, что ей неинтересно, скучно, одолевали мысли, что она тратит жизнь и свои ресурсы впустую.

– Работать менеджером у меня получалось, но я все равно уволилась и стала искать себя. Как бы это банально сегодня ни звучало, но я считаю, надо прислушиваться к своему внутреннему голосу, – рассказала девушка.

Наталья стала думать, чем ей заняться в дальнейшем. Хотелось работу творческую, и она точно знала, что ей нравится стекло как материал. Были попытки устроиться на работу в компании, которые занимаются декоративными витражами либо фотокерамикой. При этом она чувствовала, что даже это «не совсем ее».

Поворотным моментом в жизни стал разговор с подругой. Та как-то раз зашла в гости к Наталье и случайно обмолвилась, что видела в интернете, как делают красивые бусинки из стекла.

– Я сразу загорелась, услышав это, затем загуглила, как это называется. Нашла видео в интернете, где была продемонстрирована техника лэмпворк (художественная обработка стекла в пламени горелки). И тут меня будто током ударило. Я поняла, что вот то, чем я хочу заниматься. Было решено: буду делать украшения из стекла. В этот момент передо мной будто распахнулись двери во что-то новое и бесконечно интересное. Я уже когда-то занималась сборкой украшений в школе, но это было совершенно что-то новое.

Вложения на старте – $3000

Приняв решение, что будет осваивать технику «лэмпворк» в работе со стеклом, она отправилась брать уроки у мастера в Москву. Пройдя обучение в работе с горелкой, девушка вернулась в Минск. По ее признанию, после поездки развеялись последние сомнения. Следующий этап – необходимо было оборудовать собственную мастерскую. Для этого Наталье нужно было приобрести горелку, печку, вытяжку, кислородный концентратор, пропан и непосредственно само стекло.

– Печь я заказала из Канады, она стоила в 2011 году около $800. Помню, что за кислородный концентратор (это такой прибор, который используется в медицине) отдала $1000. Обучение в Москве обошлось мне в $150. В итоге, на старте вложения составили $3000. К слову, сегодня это все стоит намного дешевле.

За помощью с оборудованием мастерской Наталья обратилась к родителям, девушка вместе с ними живет в частном доме. Так, первым местом работы со стеклом у мастерицы стал обычный сарай.

– Пока там работала, гудело из-за вытяжки так, что закладывало уши. Через несколько месяцев, когда отец понял серьезность моих намерений и что я не отступлю, мастерская перекочевала в кладовку в доме.

Сегодня у Наталья две мастерские: одна, дома, а вторая находится в арендованном помещении.

Главный расходник в работе, по словам минчанки, – это стекло, а точнее стеклянные трубочки разной толщины и цвета.

– Стекло варят в Китае, США, Италии и Чехии. Но покупать там – очень дорого. В какой-то момент, еще в начале своего профессионального пути, я поняла, что мне нужно много недорогого цветного стекла. Я обращалась даже на наш стеклозавод Неман, и спрашивала, есть ли у них отходы. Как оказалось, нет. Но однажды мне повезло, и я нашла стекло у одной женщины, живущей под Борисовом. Она когда-то вместе с мужем занималась изготовлением стеклянных изделий, муж умер, стекло стало не нужно. У нее стекла было очень много, несколько огромных ящиков. Я обрадовалась – теперь материалом для работы я была обеспечена на длительный срок.

Год работы ушел на мусорку

Год у девушки ушел на то, чтобы научиться делать что-то стоящее из стекла.

– Первое время ты работаешь на мусорку. «Косяков» было достаточно. Делаешь что-то – выбрасываешь, и так какое-то время, пока не отточишь мастерство. В общем, были слезы, обожженные руки и много испорченного стекла.

«В первые моменты за горелкой, – вспоминает Наталья, – руки у тебя деревянные, не знают, что делать, как двигаться».

Сегодня девушка будучи профессиональным лэмпворкером ваяет не только бусины, но и мини-фигурки цветов, ягод, фруктов, насекомых.

Минчанка делится: стекло – капризный и непростой материал. Оно не прощает суеты и нервозности. Стекло при нагревании становится мягким и тягучим как смола, в этот момент мастер делает из него изделия различной формы.

– При этом не нужно забывать, что стекло быстро застывает. И если ты отвлекся хотя бы на секунды две, передержал его в огне – оно испорчено. Переплавить обратно также нельзя. В процессе работы мелкие кусочки стекла могут разлетаться, попадая на руки, шею, и потом в этих местах остаются ожоги.

То, что сменила работу в офисе на изготовление украшений собственными руками, девушка ни разу не пожалела.

– Мне нравится то, чем я занимаюсь. Могу не вставать рано, но потом просидеть за горелкой часов шесть, а вечером, помогая дочке с уроками, буду шлифовать изделие, затем делать само украшение до полуночи. То есть счета времени нет.

Сколько времени уходит на одно украшение?

– Сначала делается вся стеклянная часть: бусинки, цветы, гранаты и т.п. Дальше – отжиг. Изделия кладутся в муфельную печь. На отжиг уходит 8-10 часов. Следующий, третий этап – это зачистка и шлифовка. И только потом все части украшения собираются воедино. То есть на одно украшение уходит от 2 до 3 дней. Немаловажная часть работы – достойно представить свои творения: хорошо сфотографировать, выложить в соцсети.

Наталья объясняет, что сделать стеклянное изделие – это одно, и совсем другое дело – изготовить украшение из стекла, чтобы оно было не просто красивым и оригинальным, но и нетяжелым, неперегруженным разными деталями, чтобы оно подчеркивало индивидуальность того, кто его носит.

Некоторые цены на продукцию: серьги – 80 руб., колье – 130 руб., броши – 70 руб., кольца – 65 руб.

Люди не верили

Украшения девушка продает через социальные сети, городские маркеты и выставки. К выставкам приходится готовится серьезно, это как минимум две недели непрерывной работы.

Работая на выставках и ярмарках, Наталья поначалу столкнулась с недоверием людей. Покупатели думали, что изделия изготовила не она сама, а что они куплены в Китае.

– Было немного обидно это слышать. Я объясняла людям, что это стекло, сделанное мной. Тут возникала пауза, за которой следовали вопросы: «И вы что сами плавите? Это же производство». Я отвечала, что да, у меня маленькое производство. Но многие все равно не верили. Затем я стала приходить на ярмарки с планшетом, и уже на нем показывала видео, демонстрировала все этапы своей работы, чтобы развеять сомнения.

Про планы

На первом этапе своей деятельности девушка, по ее признанию, стремилась, чтобы сработало сарафанное радио и люди стали покупать ее украшения. Она считает, что со временем нашла путь к сердцу своего потребителя, клиентов у нее сегодня достаточно. Следующий шаг для Натальи, по ее собственным словам, – уйти от индивидуальных продаж к созданию собственного бренда.

– Хотелось бы иметь свой магазин либо возможность отдавать свои изделия на реализацию в какой-то магазин, – поделилась планами на будущее мастерица по стеклу.

Почему мастеров по стеклу не так много?

Наталья рассказала, что она с готовностью делится сегодня тонкостями своего мастерства – для желающих проводит обучающие мастер-классы. При этом она признает, люди не готов сегодня идти в стеклодувы и работать со стеклом.

– Есть несколько категорий людей, которые приходят ко мне учиться. Их можно условно разделить на три группы. Первые – это те, кто желает посидеть за горелкой, почувствовать, как плавится стекло. Вторые приходят с просьбой о помощи сделать украшение своими руками. Например, как-то раз приходила женщина в течение какого-то времени делала под моим наставничеством серьги для своей мамы. Ну и третьи – это те, кто хочет перенять опыт и сделать данное занятие своим ремеслом. Честно скажу, последних очень мало. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы мастеров стекла в стране стало больше, это было бы здорово.

– Люди не хотят становится мастерами по стеклу, потому что это трудозатратно, нет сразу быстрых денег, и нужно время, чтобы ты мог что-то из себя представлять в этом ремесле. Полгода-год ты будешь просто учиться, и ничего продавать не сможешь, а потом еще нужно научиться делать изделие так, чтобы его захотели купить.

Белорусов, работающим со стеклом, как и она, Наталья, к слову, конкурентами не считает.

«Они, скорее, коллеги,–говорит она и поясняет: –Возможности стекла не ограничены, поэтому у каждого мастера свой почерк, стиль, характер, и соответственно, у каждого своя клиентура. А стекло – это только материал, с которым мы все работаем. Техник работы со стеклом множество. Я занимаюсь данным ремеслом больше 10 лет, но потолка в профессии не достигла».

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