The Guardian: США должны показать Китаю зубы 2.04.2023, 17:27

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Си нужно удержать от фатального просчета.

Китайское вторжение в Тайвань и вовлечение в конфликт США и, возможно, Японии, Австралии и Великобритании может превзойти российско-украинскую войну как по масштабам, так и по опасности. Высокопоставленные американские генералы и чиновники неоднократно предупреждали, что нападение становится всё более вероятным, но пока неясно, как именно на это отреагирует администрация президента США Джо Байдена, приводит статью The Guardian «Зеркало недели. Украина».

Давняя американская политика «стратегической двусмысленности», призванная заставить Пекин гадать о намерениях Вашингтона, помогала сдерживать напряженность. Но динамика радикально изменилась с приходом к верховной власти президента Китая Си Цзиньпина и появлением его агрессивного подхода к Тайваню и международным отношениям в целом.

В прошлом месяце Си вновь заявил о намерениях аннексировать самоуправляемый остров, который он считает собственностью Китая.

«Мы должны активно противостоять внешним силам и сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня. Мы должны неуклонно продвигать дело национального омоложения и воссоединения», - заявил Си на Всекитайском собрании народных представителей, не исключив применение силы.

«Американская двусмысленность» становится всё более проблематичной. Байден ещё больше запутал ситуацию своими неоднозначными высказываниями. На вопрос в сентябре, отправит ли он американские войска для защиты Тайваня, в отличие от Украины, Байден ответил: «Да, если на самом деле произойдет беспрецедентное нападение».

Это не является официальной политикой США - хотя, вероятно, должно быть. Слова Байдена быстро опровергли американские высокопоставленные чиновники на фоне яростной реакции Китая. Согласно Закону об отношениях с Тайванем 1979 года, США обязуются «предоставить Тайваню оружие оборонительного характера». Целью является сдерживание, а не ведение войны.

Заметное ухудшение американо-китайских отношений, вызванное возвышением Си и президентством Дональда Трампа, привело к тому, что американские и китайские политики стали много позировать без пользы. Среди них демократ Нэнси Пелоси, чей провокационный визит в прошлом году усилил военную напряженность, и министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

Можно ожидать еще одной ссоры и новых военных угроз, если президент Тайваня Цай Инвэнь встретится на этой неделе в Калифорнии с Кевином Маккарти, преемником Пелоси на посту спикера Палаты представителей. Цай сделает неофициальную остановку после посещения двух из немногих оставшихся союзников Тайваня в Центральной Америке. Гондурас недавно перешел на сторону Пекина.

Запланированная встреча с Маккарти будет символической и не будет иметь практического значения. Она будет рекламировать жесткую антикитайскую позицию республиканцев перед выборами в США в следующем году. Демонстрируя рычаги влияния на Вашингтон, она также может усилить правящую Демократическую прогрессивную партию (ДПП) Цай перед национальными выборами в январе 2024 года.

Неопределенность, стратегическая или иная, распространяется и на тайваньскую сторону. Цай не может баллотироваться снова, и неизвестно, кто сменит её на посту президента и сможет ли пронезависимая ДПП сохранить власть. Главный оппонент её партии, Гоминдан (КМТ), утверждает, что ДПП испортила отношения с Китаем, которые она обещает восстановить.

КМТ уже давно утверждает, что она не «прокитайская», а выступает за мир и процветание - привлекательный посыл после многих лет беспорядков по обе стороны пролива. В ноябре прошлого года партия одержала победу на местных выборах, захватив столицу Тайбэй. Тем не менее, подозрения относительно ее готовности противостоять Пекину сохраняются. Когда Байден говорит о защите Тайваня, он должен понимать, что не все хотят, чтобы их защищали.

Эта двойственность вновь драматически проявилась на прошлой неделе, когда Ма Инцзю стал первым бывшим президентом Тайваня и самой высокопоставленной фигурой, связанной с КМТ, посетившей Китай с 1949 года. Ма, занимавший свой пост с 2008 по 2016 год, утверждал, что его поездка не была политической, но, очевидно, она была таковой. Такие контакты имеют как положительные, так и отрицательные последствия для электоральных перспектив КМТ.

Ма, который однажды сказал, что «никогда не попросит американцев сражаться за Тайвань», объяснил свой визит словами, которые мог бы написать сам Си. «Люди по обе стороны Тайваньского пролива - это китайцы, - сказал Ма. - Мы искренне надеемся, что обе стороны будут работать вместе, стремясь к миру, избегая войны и стремясь к возрождению Китая».

Мало кто хочет войны. И комментарий Ма «мы все китайцы» игнорирует тот факт, что более 60% населения острова в настоящее время идентифицируют себя только как тайваньцы. Хотя большинство предпочитает статус-кво официальному провозглашению независимости, большинство выступает против правления Пекина. Безжалостное поглощение Китаем Гонконга создало устрашающий прецедент. Некоторые опасаются, что КМТ продастся.

В редакционной статье Taipei Times поездка Ма была названа «шагом назад». Она может, предупреждает газета, «быть истолкована как то, что бывший лидер рискует легитимностью нации и используется как инструмент пропаганды [Китая] в его стремлении уничтожить Китайскую Республику и тайваньскую демократию».

Очевидно, что ситуация в Тайване сложнее, чем утверждают американские правые (и бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая выступает за поставки британского оружия и военную поддержку). Часто придуманная черно-белая картина крошечной демократии, объединившейся в доблестном сопротивлении возвышающейся тирании, является упрощенной - и потенциально опасной.

Опасна и продолжающаяся путаница в отношении гарантий США, реальных или мнимых. Ричард Хаасс, президент Совета по международным отношениям США, в своей влиятельной статье, опубликованной незадолго до вторжения в Украину, предупредил, что отсутствие у Байдена «стратегической ясности» может привести Си, как и Владимира Путина, к фатальному просчету.

«Лучшим способом снизить риск войны было бы четко дать понять Китаю, что США ответят на нападение на Тайвань всеми имеющимися в их распоряжении инструментами, включая жесткие экономические санкции и военную силу. Вашингтон должен ясно дать понять Пекину, что цена агрессии значительно перевесит любые потенциальные выгоды», - пишет Хаасс.

Американский переход к жесткому сдерживанию может помочь предотвратить «азиатскую Украину» - и это необходимо сделать срочно. Однако это не решит более широкую проблему Тайваня. Для этого необходимо политическое видение, умеренность и незаинтересованность, чего в наши дни не хватает в глобальном масштабе.

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