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Кочанова: Белорусам не нужны доллары

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  • 2.04.2023, 18:48
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Кочанова: Белорусам не нужны доллары

Лукашистка увидела «рост доверия к национальной валюте».

Лукашистка Наталья Кочанова считает, что нет необходимости бежать в обменники.

«Кто говорит, что сегодня не хватает долларов или евро? Все думают, как заработать свой белорусский рубль, чтобы нормально жить в своей стране», — сказала она.

«Я вижу, что доверие к белорусской валюте растет. Стремление к иностранной валюте? Ну, может, кому-то надо будет поехать куда-то, и она ему пригодится. Но в Беларуси нет необходимости в валюте», — считает Кочанова.

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