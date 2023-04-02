Кочанова: Белорусам не нужны доллары

Кочанова: Белорусам не нужны доллары40
- 2.04.2023, 18:48
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Лукашистка увидела «рост доверия к национальной валюте».
Лукашистка Наталья Кочанова считает, что нет необходимости бежать в обменники.
«Кто говорит, что сегодня не хватает долларов или евро? Все думают, как заработать свой белорусский рубль, чтобы нормально жить в своей стране», — сказала она.
«Я вижу, что доверие к белорусской валюте растет. Стремление к иностранной валюте? Ну, может, кому-то надо будет поехать куда-то, и она ему пригодится. Но в Беларуси нет необходимости в валюте», — считает Кочанова.