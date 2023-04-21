Магазин типа сортир Ирина Халип

21.04.2023, 11:48

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Ирина Халип

Они не только подлы, но и бездарны.

Интересная все-таки жизнь у министра внутренних дел Кубракова. В пятницу он празднует юбилей могилевского милицейского института с последующим банкетом. В субботу скачет на праздновании столетия общества «Динамо» с ростовой куклой-омоновцем - и последующим банкетом. Во вторник обсуждает с российскими милиционерами, как они вместе будут ловить белорусов в России и россиян в Беларуси - тоже, не сомневаюсь, с последующим банкетом межгосударственного размаха. А в четверг перерезает красную ленточку перед невзрачным складом в глухой деревне. Он открывает магазин.

Открытие магазина, в котором будут продаваться произведенные заключенными товары, было таким же помпезным, как и открытие общественного сортира на гродненском рынке или флагштока в Гомеле, обошедшегося в полмиллиона долларов. Там тоже перерезали ленточки и говорили речи. «В добрый путь, туалет!» - не знаю точно, кому из присутствовавших официальных лиц принадлежала эта фраза, но в ней вся суть государственного абсурда. Лучше не скажешь, как ни старайся. Был еще один особо важный объект, ставший главным героем новостей – такой же, как на гродненском рынке, общественный туалет в Гомеле, только построенный за миллион долларов. Помню, как гонялись за этим объектом журналисты, чтобы не пропустить открытие. Помню даже победоносный подзаголовок в «Комсомольской правде»: «Первым в новом туалете побывал корреспондент «Комсомолки». Вчера таким объектом-ньюсмейкером стал сарай в чистом поле, где продают произведенные заключенными товары.

Открывали, как когда-то туалет: понатыкали красных и зеленых флажков вокруг, пригнали народу в форме и без, поставили перед входом трибуну с гербом, а на эту трибуну поставили министра внутренних дел. Он произнес торжественную речь, а потом перерезал красную ленточку. Кстати, этот ангар в деревне Рябиновка, в которой проживает девять жителей, силовики с чиновниками называли не просто магазином, а шоурумом предприятий департамента исполнения наказаний. Шоурум ДИН в Рябиновке – звучит как любимые названия торговых точек из девяностых: «Империя унитазов» или «Королевство наволочек».

Кубраков, было видно, очень горд. Он рассказывал, что расположение магазина чертовски удобное (всего-то 36 километров от города, как раз после работы заехать), что купить там можно все – от одежды до мебели – и, самое главное, что необходимость его открыть назрела давно. Потому что граждане регулярно спрашивали, где можно приобрести товары, производимые заключенными, и где их можно воочию увидеть и даже потрогать. Вот и пошло министерство навстречу пожеланиям трудящихся.

Я честно пыталась представить себе дееспособного гражданина Республики Беларусь, который требует от руководства МВД открыть шоурум ДИН. Не смогла. Фантазии не хватило. Пыталась представить себе, как едет Кубраков усталый после работы в троллейбусе. Думает, что бы там еще усовершенствовать в структуре министерства, висит на поручне, смотрит в окно. Тут к нему подходит гражданин Республики Беларусь и говорит: «Не уважаете вы население, Кубраков. Мы тут с пацанами уже с ног сбились в поисках башмаков, смастыренных лично Северинцем. А еще девчонку симпатичную в ютубчике однажды видели – Андреева, кажется. Так она, говорят, фуфайки шьет. А мы бы купили. Упущение, однако!» Кубраков глубоко задумывается и даже пропускает свою остановку. Но к утру у него готова идея: шоуруму – быть. Так вот, я даже вполне могу себе представить эту сцену. Но лицо гражданина, обращающегося с настоятельной просьбой трудящихся открыть магазин товаров от заключенных, - не могу. Белое пятно. Потому что нет такого гражданина в Беларуси.

Этого гражданина придумали где-нибудь в ОАЦ и теперь по его настоятельным просьбам увеличивают пенсионный возраст, открывают магазины с товарами от заключенных, отменяют отсрочки для студентов, обучающихся за границей, арестовывают «возмутителей спокойствия» и расширяют применение смертной казни. У этого гражданина нет ни лица, ни имени – только функция. Это такой пиджак из советских времен, который чиновник вешал на спинку кресла, уходя посреди рабочего дня к барышне или в баню, чтобы сотрудники видели: он на месте, просто вышел на минуточку, вот и пиджак висит. К счастью, настоящие граждане Беларуси с именами и лицами товары из лагерей покупать не будут.

Так что я даже не буду призывать: мол, не ездите туда, не пользуйтесь плодами принудительного труда, объезжайте этот чертов «шоурум» проселочными дорогами. Потому что нет необходимости. Туда и без того никто не поедет, кроме разве что сотрудников ДИН - по разнарядке. И за судьбу этого магазина я совершенно спокойна. Как закрылся гомельский общественный сортир за миллион долларов, так и эта колхозная ярмарка вскоре закроется. Такова судьба всех проектов, которые они придумывают. Потому что не только подлы, но и бездарны.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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