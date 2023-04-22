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СМИ: Упавшая на Белгород бомба была на боевом взводе

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  • 22.04.2023, 22:31
  • 4,038
СМИ: Упавшая на Белгород бомба была на боевом взводе

Горожанам просто повезло.

На носу авиабомбы, найденной сегодня в российском Белгороде, отсутствовал предохранитель. Об этом сообщает новостной канал «Сота», ссылаясь на наблюдение бывшего военного летчика.

Это свидетельствует о том, что пилот поставил бомбу на взрыв перед ее сбросом. А это ставит под сомнение официальную версию россиян о «внештатном сходе авиационного боеприпаса». Если бомбу сняли с предохранителя, то явно намеревались сбросить ее на цель.

Почему же она все-таки не взорвалась? Здесь предполагают несколько факторов. Во-первых, бомба была старой, и именно поэтому ее система взвода могла не сработать. Во-вторых, на ней могли быть сняты не все предохранители. В-третьих, похоже, что бомба вошла в землю хвостовой частью, что также могло помешать ее детонации. «В общем, удачное стечение обстоятельств», – говорят российские эксперты. А случается оно не всегда.

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