Жлобинский «Металлург» стал чемпионом Беларуси по хоккею 24.04.2023, 18:52

В финальной серии жлобинцы победили гродненский «Неман».

Жлобинский «Металлург» — чемпион Беларуси по хоккею.

Финальную серию «Металлург» выиграл у гродненского «Немана» со счетом 4:3. В понедельник в решающем поединке в Гродно «Металлург» победил с минимальным счетом — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Единственную шайбу забросил Павел Купчихин на 29-й минуте.

В прошлом году чемпионом также был «Металлург», который в финальной серии обыграл минскую «Юность». У жлобинцев три победы в национальном первенстве.

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