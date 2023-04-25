Освобождение Крыма все ближе
- Александр Коваленко
- 25.04.2023, 8:05
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И оккупанты этому никак не помешают.
Относительно очередного инцидента в бухте Севастополя.
Начиная с 29 октября 2022 в бухте Севастополя время от времени происходят разного рода инциденты, лишь подтверждающие факт, что освобождение полуострова Крым с каждым днём всё ближе. И оккупанты этому никак не помешают.
Вчера утром два надводных безэкипажных морских корабля (БЭК) пытались прорваться в бухту Севастополя. После 29.10.22 оккупанты сделали определённые выводы и раскинули боновые заграждения, создав препятствия для БЭКов. Очевидно, что ряд недавних инцидентов являются больше разведкой.
В целом, это вполне нормальное явление, когда проводится прощупывание обороны противника и определение его уязвимых зон посредством, скажем так, разведки боем. Но инцидент продемонстрировал ещё одну очень важную деталь об уровне безопасности оккупантов в Севастополе.
Россияне не смогли за прошедшие полгода с момента последнего инцидента обеспечить достаточную безопасность стратегическому объекту - бухте, посредством обнаружения и уничтожения потенциально опасных объектов на безопасном расстоянии... 50 км? 20 км? 10 км? Нет!
Нет, российские оккупанты по-прежнему могут противодействовать таким инцидентам в непосредственной близости от зоны риска и не дальше, что лишь свидетельствует об их ограниченных возможностях обеспечения безопасности. А в перспективе они и этого не смогут обеспечить.
Александр Коваленко, Telegram