Белорусы лишились еще одной возможности получить «шенген»1
- 26.04.2023, 17:06
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Визовый центр очередной страны приостанавливает прием заявлений на туристические визы.
С 1 мая 2023-го года посольство Хорватии в Москве приостанавливает приём документов на туристические визы. Информация об этом появилась на сайте визового центра Хорватии.
Отметим, что Хорватия вступила в шенгенскую зону в январе этого года и уже с 9 числа принимала документы на «шенген» по всем целям поездки.
Начиная с мая подать заявление на визу С можно будет только по следующим целям: деловая/рабочая поездка, посещение близких родственников, членов семьи и друзей, посещение культурных, спортивных или учебных мероприятий, официальный визит, лечение.
Также ВЦ продолжит принимать документы на национальные визы D.
Подчеркнем, что заявления на туристические визы в Хорватию из Беларуси рассматривало посольство страны в Москве.