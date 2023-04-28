Алексей Гончаренко: Теперь есть прямое обращение к суду в Гааге по Лукашенко 28.04.2023, 12:09

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Алексей Гончаренко

Белорусский диктатор отвечает за похищения украинских детей.

Парламентская ассамблея Совета Европы признала ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест Путина по подозрению в организации похищения украинских детей. Соответствующая резолюция была принята 27 апреля.

Украинский депутат Алексей Гончаренко подавал поправку к проекту резолюции, которым предлагалось признать Лукашенко соучастником похищения Россией украинских детей – и эта поправка вошла в окончательный текст принятого документа.

Сайт Charter97.org спросил у Алексея Гоначернко, почему он посчитал важным внести эти поправки:

— Во-первых, Лукашенко действительно за это отвечает. Мы видим, что Беларусь участвует в похищении украинских детей, их перемещении, какие-то лагеря разворачивает. Это все военные преступления.

Во-вторых, Лукашенко снова пытается выскользнуть из-под изоляции. Ладно его принимают в Иране, но когда его так называемого министра иностранных дел принимают в Будапеште, в столице страны ЕС и НАТО, то это вообще что-то за гранью.

— Насколько высока вероятность того, что Международный уголовный суд выдаст ордер на арест Лукашенко?

— Я не могу это комментировать, это должен рассмотреть прокурор и суд. Считаю, что Лукашенко этого полностью заслуживает. Теперь к суду есть прямое обращение не просто кого-то, а Парламентской ассамблеи Совета Европы. Надеюсь, что это приведет к тому, что появится не только ордер на арест Путина, но и Лукашенко.

— На Лукашенко оказывается меньше международного давления, чем на Путина?

— Конечно, они ездят, их принимают. Если Путин — военный преступник, российский диктатор, но он условно легитимен, то Лукашенко — просто оккупационная администрация, кого он может представлять? Куда он может ездить?

— Какие могут быть еще международные механизмы давления на Лукашенко?

— Нужно вводить санкции и признавать Беларусь оккупированной территорией. Нужно изгонять лукашенковскую Беларусь из всех международных организаций. Но пока это происходит очень вяло, даже есть небольшой регресс, к сожалению.

— Повлияет ли резолюция ПАСЕ на отношения Киева и режима Лукашенко?

— Сейчас украинский посол отозван из Минска. Надеюсь, что он туда не вернется. К сожалению, в Украине есть проблемы. Не разорваны дипломатические отношения, я давно этого добиваюсь. Надеюсь, что резолюция станет соответствующим шагом.

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