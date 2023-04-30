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Россиянин Ян Непомнящий проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам китайцу Дину Лижэню

  • 30.04.2023, 19:37
Россиянин Ян Непомнящий проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам китайцу Дину Лижэню

Матч между ними продолжался с 9 апреля.

Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам китайцу Дину Лижэню. Матч между Непомнящим и Лижэнем продолжался с 9 апреля.

Его основная часть состояла из 14 партий и завершилась вничью 7:7, после чего 30 апреля был сыгран тай-брейк, пишет meduza.io.

На тай-брейке, который состоял из четырех партий по быстрым шахматам, первые три игры завершились вничью, а в четвертой Непомнящий, игравший белыми, сдался после 68 ходов.

Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира в общем историческом зачете — и первым в истории из Китая.

Первоначально Непомнящий, который в 2022 году выиграл турнир претендентов, должен был играть матч с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии. Однако Карлсен, который удерживал титул с 2013 года, отказался его защищать, объяснив это «отсутствием мотивации». Тогда соперником Непомнящего стал Дин, занявший в турнире претендентов второе место.

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