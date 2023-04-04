Тертель заявил о задержании «шпионов» из Польши и стран Балтии 21 4.04.2023, 12:18

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Председатель КГБ отчитался об этом главе СВР России Нарышкину.

За «совершение агентурных операций» в Беларуси задержаны граждане Польши и стран Балтии. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель, передает БелТА.

Об этом Тертель рассказал во время встречи Александра Лукашенко с главой СВР России Сергеем Нарышкиным.

Тертель также заявил, что КГБ ожидает «активизацию террористической деятельности» этой весной.

«Для нас наиболее актуальным остается отражение атаки террористического конгломерата с территории сопредельных для нас государств. Мы констатируем, что на территории Польши, Украины, Литвы, Латвии, Чехии существуют лагеря по подготовке боевиков», — сказал глава КГБ.

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