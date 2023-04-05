«11-й роты нет, четыре человека осталось» 5.04.2023, 8:25

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фото: reuters

Российский оккупант устроил истерику из-за лжи о реальных потерях.

Российские оккупант пожаловался на большие потери армии РФ на войне с Украиной. От одной роты, по его словам, осталось всего четыре человека.

В другом подразделении недавно также были погибшие, а еще девять россиян были ранены. Об этом стало известно из телефонного разговора двух военных страны-агрессора, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины.

В российских СМИ при этом говорят совсем другое – у пропагандистов оккупанты всех «побеждают» и всегда идут вперед.

Один из оккупантов в разговоре упомянул, что они находятся в Опытном. Скорее всего, речь идет о поселке под Авдеевкой, которую пытается окружить «вторая армия мира».

Для этого на штурмы бросают захватчиков, которые, по их словам, должны быть в территориальной обороне, а не на первой линии фронта. Их используют как пушечное мясо, отправляя на позиции Сил обороны Украины без прикрытия.

«Приказ поступает, автоматы в руки и пошли, ни артиллерии, ни танков – ничего у вас не будет», – пожаловался военный преступник.

Однако потом, когда появляются «200-е», командиры оккупантов начинают давать заднюю и говорят, что приказов они якобы не давали либо же отменили их.

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