Лукашенко причудился «террорист»18
- 6.04.2023, 15:44
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По словам диктатора, тот якобы проник в Беларусь.
Сегодня, 6 апреля, была завершена «совместная операция» КГБ Беларуси и ФСБ России, заявил Александр Лукашенко.
«Мы закончили с Александром Бортниковым (главой ФСБ России. — Прим. ред.) сегодня операцию. Мы в ближайшее время проинформируем общество. Мы задержали «террориста», который «проник на территорию Беларуси», и через Россию его «хотели вывезти в другую страну». Провели операцию ФСБ, КГБ. Накрыли всю «сеть». Россияне дорабатывают по другим направлениям, в России», — сказал Лукашенко.
Он также заявил, что на территории Беларуси и России есть «схроны с оружием и взрывчаткой».
По его словам, в Беларуси нашли несколько таких схронов. При этом, он считает, что в Беларусь оно попадает из России.