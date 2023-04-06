Лукашенко причудился «террорист» 18 6.04.2023, 15:44

7,874

По словам диктатора, тот якобы проник в Беларусь.

Сегодня, 6 апреля, была завершена «совместная операция» КГБ Беларуси и ФСБ России, заявил Александр Лукашенко.

«Мы закончили с Александром Бортниковым (главой ФСБ России. — Прим. ред.) сегодня операцию. Мы в ближайшее время проинформируем общество. Мы задержали «террориста», который «проник на территорию Беларуси», и через Россию его «хотели вывезти в другую страну». Провели операцию ФСБ, КГБ. Накрыли всю «сеть». Россияне дорабатывают по другим направлениям, в России», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что на территории Беларуси и России есть «схроны с оружием и взрывчаткой».

По его словам, в Беларуси нашли несколько таких схронов. При этом, он считает, что в Беларусь оно попадает из России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».