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В Гомеле Сож вышел из берегов и отправился «гулять» по городу

  • 6.04.2023, 17:07
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В Гомеле Сож вышел из берегов и отправился «гулять» по городу

Такого не было уже 10 лет.

В Гомеле из-за паводков Сож разлился настолько, что затопил набережную, а коммунальщикам приходится демонтировать лавочки, так как вода может достать до деревянных поверхностей и повредить их, пишет «Зеркало» со ссылкой на гомельские СМИ и телеграм-каналы.

Уровень воды в Соже в областном центре на последние сутки вырос на 24 см и составил 589 см, подтоплено 100 подворий, 19 подвалов жилых домов и 3 участка дороги.

Это еще не рекорд: в 2013 году паводок был даже сильнее — уровень воды достиг 661 см. Но есть вероятность, что сейчас Сожу удастся побить собственное «достижение» десятилетней давности.

К слову, опасным для Гомеля считается уровень воды в 500 см.

В соцсетях гомельчане не унывают — радуются, что теперь можно не ехать в Венецию, а Гомель стал настоящим «портовым городом».

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