Бойцы «Русского добровольческого корпуса» снова зашли в Брянскую область 2 6.04.2023, 18:45

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Освободительная борьба на территории России набирает обороты.

Формирование «Русский добровольческий корпус» заявило 6 марта, что его бойцы снова посетили Брянскую область РФ.

«Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК так же смогли пообщаться с местными жителями, вручить им наши листовки и попросили укрыться, на время боевых действий. Освободительная борьба на территории России набирает обороты», – написали авторы сообщения и опровергли заявление губернатора области Александра Богомаза, который утверждал, что в регион якобы пыталась проникнуть «украинская ДРГ» и ей нанесли огневое поражение.

К посту прикрепили видео, на котором показано, как один из бойцов РДК общается с мужчиной в сельской местности. Мужчина сказал, что тот находится в селе Случевск Брянской области.

«Родина наша. А до Москвы далеко отсюда?» – спросил боец, но его собеседник смог назвать только расстояние до областного центра. Также боец РДК передал мужчине листовки и рекомендовал спрятаться в укрытии, так как «идет бой с путинским режимом».

Кроме того, на видео показали кадры стрельбы и передвижения военных.

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