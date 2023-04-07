Виктория – это победа 2 Ирина Халип

7.04.2023, 12:03

3,488

Ирина Халип

Несколько слов о белорусской героине накануне ее третьего приговора.

Викторию Кульшу вчера начали судить в третий раз. Сначала – в Минске, потом – в Гомеле, теперь – в Речице. И эта карусель может оказаться бесконечной для нее, потому что статья 411 УК, по которой Викторию судят второй раз - «злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы», - может применяться бессчетное количество раз.

Виктория – из первой волны политзаключенных 2020 года. Тем еще, можно сказать, относительно везло – всех брали по статье 342 (тогда ее еще даже не называли народной) и давали два-три года, а то и «домашнюю химию». Это уже потом прочно вошли в обиход и разжигание розни, и содействие экстремистской деятельности, и создание экстремистского формирования, что позволило увеличивать сроки и отправлять в лагеря надолго. А первые политзаключенные – осенний призыв – отделывались относительно небольшими сроками.

Викторию, которая администрировала телеграм-канал «Водители 97%» и подвозила воду протестующим, приговорили к двум с половиной годам колонии. Только после суда, когда дочери удалось встретиться с матерью в СИЗО, стали известны чудовищные подробности, которые доказывают: нет маленьких сроков. Можно не то что за два года, но и за пару месяцев превратить жизнь человека в такой ад, после которого он будет восстанавливаться не меньше, чем отсидевший лет десять. Когда Кульша еще сидела в СИЗО, у нее умер папа. За две недели до ее дня рождения. Так вот, администрация тюрьмы не сообщила ей об этом. Жуткую весть продержали в секрете до дня рождения Виктории, чтобы утром крикнуть в «кормушку»: «Поздравляем, твой отец умер!» Я не знаю, что Виктория им ответила, - знаю лишь, что ее немедленно отправили в карцер.

Потом было еще несколько наказаний карцером. К примеру, в марте 2021 года – за самодельную бело-красно-белую заколку, сделанную к Дню Воли. А за год, проведенный в гомельской колонии, Виктория больше месяца провела в ШИЗО и пять месяцев в ПКТ. Она, в свою очередь, несколько раз объявляла голодовку – это, пожалуй, единственная доступная заключенному форма протеста. А через год после первого приговора был выездной суд уже в гомельской колонии, где Вике добавили еще год срока. И увезли уже в Заречье, что в Речицком районе, - в другую женскую колонию, еще более жуткую, чем гомельская.

Виктория Кульша

«Вика – кремень», - сказала мне одна бывшая заключенная той самой речицкой зоны, которая успела познакомиться с Кульшой. Впрочем, пообщаться им удалось очень мало – Викторию практически сразу же отправили в ШИЗО. За полгода в этой колонии она провела в ШИЗО больше трех месяцев, после чего ее определили в ПКТ. Письма Виктории не доходят с марта прошлого года. А теперь – новый суд, который может добавить уже не год, а два.

Виктория Кульша из тех, кто пришел в сопротивление только в 2020 году. Но за эти два с половиной года она прошла такой путь, который не всякий активист за четверть века. «Мама окончила 11 классов, - рассказала ее дочь Александра, - а потом родила меня и училась заочно на юриста. Работала в основном инженером по охране труда, потом перешла в визовый центр. Никаких административных и уголовных дел у нее до 2020 года не было. А в 2019 году она получила благодарственное письмо от администрации района. Я же в том же 2019 году получила президентскую премию за 1 место в республиканском конкурсе». В прошлом году Александра взяла академический отпуск, устроилась работать официанткой и завела котенка, чтобы не сойти с ума, представляя, как издеваются над ее мамой. «Президентская премия» теперь звучит как издевательство. А уж благодарственное письмо от районной администрации и вовсе – как скверный бездарный анекдот.

Точно так же издеваются в речицкой колонии над Полиной Шарендо-Панасюк, которую вскоре тоже будут судить второй раз по той же статье 411. Полину забрали в ШИЗО сразу же после этапа. Их с Викторией просто пустили по одной и той же дороге – тяжкой, слякотной, мучительной, кажущейся бесконечной.

Она и будет бесконечной. Ровно до тех пор, пока мы не победим. По-моему, это отличный стимул для нас.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».