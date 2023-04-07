«Войдут в бункер и назовут имя преемника» 6 7.04.2023, 14:41

5,728

Пионтковский рассказал, как изменится власть в РФ.

Президент России Владимир Путин сам не готовит своего преемника. Он планирует держаться за власть в РФ до последнего.

Однако преемника для Путина готовят различные многочисленные группы в России. И вопрос, когда российского диктатора устранят, будет решаться на поле боя. Такое мнение высказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала FREEDOM.

«Сам Путин не готовит никакого преемника. Все эти мифы о преемнике мы слышали от 2016 года. Человек, разыскиваемый Международным уголовным судом как преступник, будет держаться за власть до последней секунды. Преемника будут готовить многочисленные группы. Все решится на поле боя», – считает публицист.

Он отмечает, что ситуация в войне может дальше развиваться по одному из двух сценариев. Первый предусматривает, что во время контрнаступления украинские войска освободят от оккупантов Мелитополь и выйдут на побережье, после чего российская группировка в Крыму превратится в огромный котел. После этого российские захватчики будут вынуждены бежать из Крыма.

«Тогда и появятся люди, которые войдут в бункер Путина и назовут преемника. Это первый сценарий», – прогнозирует Пионтковский.

Второй сценарий возможен в том случае, если украинским военным не удастся добиться таких больших успехов на поле боя во время контрнаступления. В таком случае сохранится та патовая ситуация, которая есть сейчас.

«Тоже будет столкновение сторон на какой-то линии, может, больше в пользу Украины. Сейчас Путин не мечтает взять Киев, он мечтает о том, чтобы продать народу эту замороженную ситуацию как якобы почетную ничью и сохранить место у власти. Разговоры относительно 2024 года именно поэтому активизировались», – сказал Пионтковский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».