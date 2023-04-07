В Гомеле из-за паводка уплыл дом 2 7.04.2023, 20:14

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Сож затопил город.

В Гомеле дом из-за паводка буквально уплыл и завалился на бок, пишет «Зеркало». В Сеть попало видео, на котором видно, что огромная площадь участков заполнена водой, а дом просто лежит на боку с открытой крышей в воде.

В Гомеле из-за паводков Сож разлился настолько, что затопил набережную, а коммунальникам приходится демонтировать лавочки, так как вода может достать до деревянных поверхностей и повредить их.

По данным на утро 7 апреля, в микрорайоне частной застройки Монастырек начало подтапливать жилые дома и подворья. Глубина местами достигает около метра. Спасатели на водах и МЧС оказывают помощь местным жителям в перевозках, эвакуации, доставке продуктов и медикаментов.

Это еще не рекорд: в 2013 году паводок был даже сильнее — уровень воды достиг 661 см. Но есть вероятность, что сейчас Сожу удастся побить собственное «достижение» десятилетней давности.

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