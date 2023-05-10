Шпиц Лукашенко стал похож на хозяина 9 10.05.2023, 22:12

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Буквально за год собака растолстела, обрюзгла и преобразилась внешне.

Ветеринар объясняет, что происходит со шпицем Лукашенко.

Первый раз Лукашенко появился на публике со шпицем Умкой на субботнике в 2020 году, когда имиджмейкеры отчаянно искали что-то, что заставит народ обсуждать Лукашенко, а не его оппонентов на выборах.

С тех пор шпиц регулярно появляется с политиком на публике.

В свое время многих шокировали кадры из интервью Лукашенко российской журналистке Наиле Аскер-заде, где собака гуляла по столу, с которого едят люди.

Но многие обращают внимание, что со шпицем что-то происходит.

Посмотрите, как Умка — представитель карликовой породы собак — стал выглядеть спустя три года от своего первого появления на публике.

«Наша Ніва» спросила ветеринара, который специализируется на лечении домашних животных, какие выводы он бы сделал из свежих фото с собакой.

«Либо это другая собака, либо та же, но с ожирением, — сказал нам ветеринар. — Ожирение можно констатировать уже чисто визуально: у собаки локти разъезжаются в стороны».

«Можно предположить, что собаку кастрировали. А такая операция замедляет все обменные процессы в организме, суточная потребность в килокалориях уменьшается. Это законы эндокринологии.

Стал ли хозяин в таком случае считать калории собаки со справочником и весами? Прикидывать, сколько ему еще можно дать сегодня?

Скорее всего, собаку кормят столько, сколько та просит, а просить она может до того момента, пока ее не стошнит — у собак чувство насыщения работает не так, как у людей.

Собаки едят, пока дают и пока влезает.

Животных нельзя перекармливать и кормить «со стола», нужен свой, отдельный рацион и график. Глядя на Умку, я строгости в подходе к графику его кормления не вижу», — сказал специалист.

Чем это может быть опасно?

«Проблемы с лишним весом и переедание перегружают печенку, вызывают гепатоз, сахарный диабет и другие эндокринные заболевания. Страдают сердце и суставы. Одним словом, снижается качество и ожидаемая продолжительность жизни. У нормальных хозяев шпицы, как и другие карлики, живут в среднем 10—14 лет, когда нет генетических заболеваний», — резюмировал специалист.

Померанские шпицы — декоративная порода собак. Справочники отмечают, что собаки тонко чувствуют настроение хозяина и делают все, чтобы ему угодить.

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