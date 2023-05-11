Пригожин бросил открытый вызов Путину 8 11.05.2023, 7:41

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Опубликован президентский рейтинг, в котором ключевой стала цифра 3%.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, активно конфликтующий с Минобороны и Генштабом РФ, похоже, решил бросить открытый вызов не только российским генералам, но и главе Кремля Путину.

Связанные с куратором «вагнеровцев» источники опубликовали «результаты телефонного опроса от 10 мая 2023», согласно которым Пригожин проигрывает Путину в президентском рейтинге менее 3%, сообщает dialog.ua.

Если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье, то, согласно данным этого опроса, за Путина проголосовали бы 42,5% респондентов, за Пригожина 39.7%.

На третьем месте идет глава российского правительства Михаил Мишустин. Остальные кандидаты набирают 1% или меньше.

К слову, критикуемый Пригожиным глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в этом опросе набирается всего 0,1%. По мнению аналитиков, такой демонстративный шаг со стороны Пригожина свидетельствует о серьезном противостоянии внутри РФ.

«Пригожин демонстрирует свою открытую оппозицию Путину. Это похоже на борьбу не на жизнь, а на смерть, поскольку и Путин, и Пригожин обычно убивают своих врагов. Дестабилизация России выглядит все более вероятной, или это уже произошло с многочисленными партизанскими атаками?» - написал шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд в своем Twitter-аккануте.

В связанных с Пригожиным российских телеграмм-каналах появился не только вышеупомянутый опрос, но и агитация за него как за кандидата на выборах президента РФ, запланированных 2024 год.

Тем временем «Медуза» пишет со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, что критика Пригожина в адрес российского Минобороны «всерьез обеспокоила высшее руководство РФ».

По словам собеседников издания, своими последними заявлениями о «счастливом дедушке», в которых многие увидели намеки на Путина, хозяин «вагнеровцев» перешел «красные линии».

В связи российские пропагандисты уже получили методички позиционировать Пригожина как предателя в публикациях, если он и дальше продолжит критиковать ведомство Шойгу и будет рассказывать о провалах россиян на фронте.

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