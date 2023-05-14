«Ник и Майк»: Лукашенко поместили в реанимацию 6 14.05.2023, 11:05

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иллюстративное фото

Шепот в коридорах власти превратился в гул.

Тяжело больной Лукашенко после 9 мая уже пятый день не появляется на публике. Сегодня диктатор пропустил знаковую для него церемонию в «день государственного флага, герба и гимна».

Вчера, 13 мая, Лукашенко срочно доставили в специальную клинику в Дроздах.

Телеграм-канал «Ник и Майк» рассказал подробности госпитализации Лукашенко:

— По нашей информации, синепалый синегуб в очередной раз в субботу был в реанимации больницы имени себя, что подтвердили и другие источники. Дальше сведения разнятся. Несколько источников сообщают, что тело оставили на ночь, а все руководство лечкомиссии во главе с Абельской находилось на посту.

Деда активно капают и в очередной раз пытаются поставить тело на ноги. Что-то нужно предъявить публике в понедельник. В прошлый раз два дня процедур позволили слетать в Москву. Но вы сами все видели.

Работа с документами. Крепкое рукопожатие. Уверенное дыхание Чейна-Стокса. Вы находитесь в пункте 1. И это по сообщениям официальных медиа.

Шепот в коридорах власти превратился в гул. На дне флага и гимна верховодит Головченко.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог 9 мая на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Вчера, 13 мая, Лукашенко срочно доставили в специальную клинику в Дроздах. Диктатор уже пятый день не появляется на публике.

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