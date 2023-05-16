В Беларуси ограничили выезд из страны для «политических», высших чиновников и силовиков

В Беларуси ограничили выезд из страны для «политических», высших чиновников и силовиков2
- 16.05.2023, 7:58
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Сегодня документ получил статус «закона».
В Беларуси изменили закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». В него внесены поправки, которые были опубликованы сегодня, 16 мая, на Национальном правовом-интернет портале. Документ получил статус «закона».
Сайт рассказывает, кому ограничили выезд за границу.
Запрет для «политических административщиков» и с разрешения КГБ
КГБ сможет ограничить выезд не только для тех, кто состоит на профилактическом учете в органах государственной безопасности, но и тем чей «выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». Он может вводиться на срок до полугода. Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию — не сообщается.
Выезд также запретят тем лицам, «в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, — в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа».
Ранее должников из Беларуси тоже не выпускали, но это касалось тех, кто уже получил штраф и не оплатил его. Сейчас же выезд будет запрещен и тем, в отношении кого ведется административный процесс, а решение судом пока еще не принято.
В «правонарушения против порядка управления» входят так хорошо знакомые белорусам «политические» статьи КоАП: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и так далее.
Запрет для силовиков
Высшие чиновники смогут выехать за границу только после согласования с Александром Лукашенко. А именно:
председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов;
начальник Службы безопасности Лукашенко;
начальник Оперативно-аналитического центра при Лукашенко;
председатель Комитета государственной безопасности,
министр внутренних дел;
министра иностранных дел;
министра обороны;
министр по чрезвычайным ситуациям;
председатель Государственного пограничного комитета;
председатель Государственного таможенного комитета;
председатель Следственного комитета;
председатель Государственного комитета судебных экспертиз;
начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
Выезд из Беларуси «руководителей государственных органов, а также руководителей государственных организаций и работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов, которым предоставлен допуск к государственным секретам» будет определяться правительством.
В настоящем законе указано, что выезд за границу силовиков будет «определяться локальным правовым актом» соответствующих ведомств. Вероятно, в них будет закреплена норма «по согласованию с руководством». Это будет касаться военнослужащих, сотрудников, работников и лиц гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Беларуси, а именно:
Вооруженных сил Республики Беларусь;
органов пограничной службы;
внутренних войск Министерства внутренних дел;
органов государственной безопасности;
транспортных войск;
Службы безопасности Лукашенко;
Оперативно-аналитического центра при Лукашенко;
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля;
Следственного комитета;
Государственного комитета судебных экспертиз;
органов внутренних дел;
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Лукашенко,
Государственной фельдъегерской службы при Министерстве связи и информатизации.
В законе также отмечено, что им может быть отказано в выезде из страны «в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду».
Кроме того, в случае наличия у этой категории лиц биометрического паспорта, на время службы они обязаны передать его в кадровую службу своей организации.
И когда вводятся эти запреты?
Запрет для «политических административщиков» — через шесть месяцев после официального опубликования настоящего закона.
Иные положения — после официального опубликования настоящего закона.