В Беларуси ограничили выезд из страны для «политических», высших чиновников и силовиков 2 16.05.2023, 7:58

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Фото с сайта tourradar.com

Сегодня документ получил статус «закона».

В Беларуси изменили закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». В него внесены поправки, которые были опубликованы сегодня, 16 мая, на Национальном правовом-интернет портале. Документ получил статус «закона».

Сайт рассказывает, кому ограничили выезд за границу.

Запрет для «политических административщиков» и с разрешения КГБ

КГБ сможет ограничить выезд не только для тех, кто состоит на профилактическом учете в органах государственной безопасности, но и тем чей «выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». Он может вводиться на срок до полугода. Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию — не сообщается.

Выезд также запретят тем лицам, «в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, — в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа».

Ранее должников из Беларуси тоже не выпускали, но это касалось тех, кто уже получил штраф и не оплатил его. Сейчас же выезд будет запрещен и тем, в отношении кого ведется административный процесс, а решение судом пока еще не принято.

В «правонарушения против порядка управления» входят так хорошо знакомые белорусам «политические» статьи КоАП: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и так далее.

Запрет для силовиков

Высшие чиновники смогут выехать за границу только после согласования с Александром Лукашенко. А именно:

председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов;

начальник Службы безопасности Лукашенко;

начальник Оперативно-аналитического центра при Лукашенко;

председатель Комитета государственной безопасности,

министр внутренних дел;

министра иностранных дел;

министра обороны;

министр по чрезвычайным ситуациям;

председатель Государственного пограничного комитета;

председатель Государственного таможенного комитета;

председатель Следственного комитета;

председатель Государственного комитета судебных экспертиз;

начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Выезд из Беларуси «руководителей государственных органов, а также руководителей государственных организаций и работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов, которым предоставлен допуск к государственным секретам» будет определяться правительством.

В настоящем законе указано, что выезд за границу силовиков будет «определяться локальным правовым актом» соответствующих ведомств. Вероятно, в них будет закреплена норма «по согласованию с руководством». Это будет касаться военнослужащих, сотрудников, работников и лиц гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Беларуси, а именно:

Вооруженных сил Республики Беларусь;

органов пограничной службы;

внутренних войск Министерства внутренних дел;

органов государственной безопасности;

транспортных войск;

Службы безопасности Лукашенко;

Оперативно-аналитического центра при Лукашенко;

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля;

Следственного комитета;

Государственного комитета судебных экспертиз;

органов внутренних дел;

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;

Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Лукашенко,

Государственной фельдъегерской службы при Министерстве связи и информатизации.

В законе также отмечено, что им может быть отказано в выезде из страны «в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду».

Кроме того, в случае наличия у этой категории лиц биометрического паспорта, на время службы они обязаны передать его в кадровую службу своей организации.

И когда вводятся эти запреты?

Запрет для «политических административщиков» — через шесть месяцев после официального опубликования настоящего закона.

Иные положения — после официального опубликования настоящего закона.

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