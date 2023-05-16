Ликвидация российской авиации под Брянском: экс-сотрудник КГБ озвучил новые детали
- 16.05.2023, 10:17
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Есть несколько возможных сценариев развития событий.
В Брянской области России 13 мая произошло массовое «падение» авиации. В этот день при загадочных обстоятельствах были сбиты самолеты, которые должны были бомбить Украину.
Новые детали «24 Каналу» рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки России. По его словам, есть несколько возможных сценариев развития событий.
Сергей Жирнов объяснил, что во всех Вооруженных силах есть система распознавания «Свой – чужой».
«Когда идет какая-то цель воздушная, то ее берет ПВО локатором и далее определяет, это самолет противника или свой», – заметил он.
У России также есть такая система, которая, кстати, должна работать без сбоев и ошибок.
«Не может быть ошибки, когда сразу 5 самолетов и вертолетов сбивают в одной и той же системе. Это очень удивительно», – добавил Жирнов.
По его мнению, возможно, ее могли сломать украинские хакеры.
«Мне слабо в это верится, тем более что это не далеко от границы и Брянской области», - подчеркнул он.
По словам Жирнова, по всей вероятности, по российским самолетам также могли ударить ВСУ, используя F-300. Такая ракета поражает цель на расстояние до 70 км.
Экс-сотрудник КГБ пояснил, что вариант работы партизан тоже не стоит отвергать.
«Это переносной зенитный комплекс типа «Стингера», который, конечно, очень эффективен», – добавил он.
К тому же, все российские воздушные цели были зафиксированы на низких высотах.
Впрочем, не факт, что россияне видели видео падения самолетов, потому что далеко не все они пользуются Интернетом, а по телевидению такое не принято показывать.
«Россияне не чувствуют себя причастными к войне, потому что она все-таки идет на украинской территории», – объяснил он.
По его мнению, за всеми событиями россияне наблюдают как за футбольным матчем и испытывают неприятность за поражение, но ничего больше.