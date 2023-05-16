Госдума РФ денонсировала Договор об обычных вооруженных сила в Европе 3 16.05.2023, 12:59

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Ранее этот процесс инициировал Путин.

Государственная Дума России приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Ранее этот процесс инициировал президент РФ Владимир Путин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты принимали решение «руководствуясь интересами наших граждан, в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в 1990 году 22 странами. Он вступил в силу в 1992 году. Россия приостановила действие договора еще в 2007 году, а с 2015 года перестала участвовать в заседаниях Совместной консультативной группы.

В основе ДОВСЕ лежала система количественных ограничений на пять основных категорий обычных вооружений и техники в обычных вооруженных силах государств-участников в районе применения Договора — боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерию, ударные вертолеты и боевые самолеты. Документом устанавливалось их максимальное количество для обеих групп государств-участников. Договор подписывался странами НАТО с одной стороны и государствами Варшавского договора с другой. В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое учитывало расширение НАТО, прекращение существования Варшавского договора и распад СССР.

Надо отметить, что Беларусь остается участником договора.

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