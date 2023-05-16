«Белавиа» поменяла правила полета на чартерах в Турцию и Египет 16.05.2023, 17:55

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Фото: charter97.org

Что изменилось.

Авиакомпания «Белавиа» с 17 мая меняет правила выбора мест на чартерных рейсах из Антальи, Хургады и Шарм-эль-Шейха.

На этих направлениях можно будет выбрать место на сайте «Белавиа» в разделе «Статус бронирования», в офисах продаж авиабилетов, у агентов с момента оформления билета. Продажа услуги прекращается за 24 часа до вылета рейса для всех категорий мест, сообщает пресс-служба компании.

При вылете из Минска услуга выбора места доступна для всех чартерных рейсов. Ранее оформить ее было возможно только при онлайн-регистрации на рейс. Теперь это можно сделать за 72 часа до вылета на сайте авиакомпании в разделе «Статус бронирования», в офисах продаж авиабилетов, у агентов или при онлайн-регистрации.

При этом оформление услуги в офисах продаж и у агентов прекращается:

за 24 часа до вылета для стандартных мест в салоне эконом-класса (категория 5),

за 3 часа до вылета для остальных категорий мест в начале салона и у аварийных выходов (категории 1, 2, 3, 4).

На сайте авиакомпании выбрать место можно до окончания онлайн-регистрации.

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