Разработчиков гиперзвуковых ракет Путина арестовали за госизмену 27 17.05.2023, 18:58

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Максимальное наказание за госизмену в этом году стало пожизненным в РФ.

Волна дел о государственной измене, охватившая Россию после начала войны в Украине, докатилась до крупнейшего научного центра российской оборонной промышленности.

Трое ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ), занимавшихся созданием гиперзвуковых летательных аппаратов, были поочередно арестованы силовиками по статье, максимальное наказание по которой в этом году стало пожизненным.

Во вторник, 16 мая, сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте по подозрению в госизмене Валерия Звегинцева — доктора технических наук и главного научного сотрудника, основавшего в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.

С 7 апреля Звягинцев находится под домашним арестом. Его непосредственный руководитель, директор ИТПМ Александр Шиплюк, еще в августе прошлого года был помещен в СИЗО «Лефортово» через несколько дней после ареста главного научного сотрудника Анатолия Маслова. Обоим предъявлены обвинения по той же статье — 275 УК РФ «Госизмена». По данным Academ.info, Маслова заподозрили в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями.

Шиплюк и Маслов более 10 лет занимались гиперзвуковыми ракетами. Экспериментальный дизайн такого оружия они представили еще в 2012 году на научном семинаре во Франции, отмечает Reuters. Спустя четыре года появилась работа совместного авторства двух ученых об аэродинамических исследованиях при гиперзвуковых скоростях.

Шиплюк в последние годы также занимался защитным покрытием гиперзвуковых ракет — этой теме посвящены его работы, цитируемые онлайн, писал The Telegraph.

Всего в Сибирском отделении РАН, которое известно сильным потенциалом в физико-математической области, уголовному преследованию подверглись 16 человек, включая экс-главу, академика РАН Александра Асеева. Один из ученых — 54-летний Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, — умер в московском СИЗО вскоре после ареста сотрудниками ФСБ.

О создании в России гиперзвукового оружия президент Владимир Путин объявил 1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. В мультипликационной презентации с демонстрацией запусков по территории США Путин показал депутатам, сенаторам и чиновникам противокорабельную ракету «Циркон» и межконтинентальную баллистическую ракету с планирующими блоком «Авангард». Последний, как утверждал Путин, развивает скорость выше 20 махов и тает в полете, «как эскимо».

Кроме того, Путин представил гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», который, по словам президента, «гарантированно преодолевает» не только существующие, но и перспективные системы ПВО и ПРО.

4 мая командование Вооруженных сил Украины объявило, что сбило «Кинжал» с помощью разработанных еще в 1970-е американских систем ПВО Patriot, которые Киев получил из Германии и Нидерландов. Позднее информацию о перехвате ракеты официально подтвердил Пентагон.

Кремль не комментирует задержание занимавшихся гиперзвуком ученых по подозрению в госизмене, заявил на брифинге в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Работают российские специальные службы, они выполняют свои функции, это очень серьезное обвинение», — сказал он, добавив, что признать человека виновным может только суд.

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