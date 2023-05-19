«Гомсельмаш» помогает России обходить санкции 19.05.2023, 10:16

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Компания начала закупать то, без чего раньше обходилась.

В условиях развернутой кампании по «импортозамещению» «Гомсельмаш» начал закупать американские двигатели, без которых раньше обходился. «Флагшток» рассказывает, о чем это может свидетельствовать.

ОАО «Гомсельмаш» разместил тендер на закупку 200 двигателей Cummins, производимых одноименной корпорацией со штаб-квартирой в США. Общая стоимость закупки составляет 7,1 млн BYN. Поставка двигателей должна быть осуществлена до конца текущего года.

Примечательность данной закупки заключается в том, что беларусские комбайны, как правило, комплектуются двигателями Ярославского моторного завода. Двигатель Cummins в гомсельмашевском комбайне ранее устанавливался лишь в выставочных экземплярах. В условиях взятого курса на «импортозамещение», кажется весьма маловероятным переход с российских двигателей на американские.

В то же время заявленная в тендерной документации модель двигателя Cummins широко используется в комбайнах «Ростсельмаша», для которого «Гомсельмаш» стал поставщиком технических узлов, попавших под санкции. В ноябре 2022 года для организации новых схем импортозамещения комплектующих для сельскохозяйственной техники Беларуси был выделен кредит на сумму 105 млрд RUR.

Российский производитель комбайнов ранее закупал данную модель двигателя у ЗАО «Камминз Кама» — совместного предприятия российского КАМАЗа и американской Cummins. В 2022 году, после начала активной фазы российского вторжения в Украину, в отношении КАМАЗа были введены международные санкции и дальнейшее производство американских двигателей в России стало невозможным. С тех пор «Ростсельмаш» начал искать пути по обходу международных санкций в отношении поставок двигателей Cummins.

Учитывая все обстоятельства, можно предположить, что закупка «Гомсельмашем» двигателей Cummins является частью так называемого параллельного импорта, ставшего основной частью обхода международных санкций в России.

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