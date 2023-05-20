Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип

20.05.2023, 8:15

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Страна вздохнула радостно и свободно - как долго мы этого ждали!

Неслыханное счастье навалилось на страну. Внезапно. Не думали и не гадали. А тут, откуда ни возьмись, ошеломительная новость – к нам едет ОДКБ. Это же надо, как повезло! Только что в суровом донельзя репортаже показали командный пункт нашей противовоздушной обороны. Там обсуждают угрозу с восточной границы – всем известный инцидент в воздушном пространстве Брянской области. Разумеется, нужный уровень безопасности был введен без промедления.

Да только вот беда, военные стратеги и верные союзники нагрянут к нам не завтра. И даже не этим летом. А только в далеком декабре. Кто знает, каким к тому времени будет этот мир. И не станет ли снова к исходу второго военного года на удивление актуален бетховенский шедевр «Обнимитесь, миллионы». Время идет так странно, что даже завтрашний день спрогнозировать не удается. И только в одном все еще можно не сомневаться: старая имперская система все еще топорщится, надеясь взять реванш. В любой точке. Где повезет.

Передовая военная мысль Евразии пожалует к нам собственной персоной. А если что-то вдруг им помешает собраться именно тут и в том же составе, что и в Ереване, они все равно найдут себе где-то укромный уголок. Не зря же на советских обломках с таким упорством создавали эту корявую аббревиатуру - ОДКБ. Как говорил один из вдохновителей этой затеи, все идет по плану. Съедутся стратеги. Выслушают друг друга. Определят основные направления. Проведут мозговой штурм за условно круглым столом. Примут итоговый документ. И кто знает, что будет потом.

Есть, конечно, уже немалый опыт подобных собраний и суровых посиделок. Взять, к примеру, тот же Казахстан. Едва начали обсуждать когда-то в узком кругу здоровье Елбасы, как тут же сама собой возникла мысль лететь без промедления в казахские просторы. Всем вместе. И непременно с воинским контингентом, вооруженным до зубов. Визит прошел удачно. Содружество гордится - такая акция на его счету. И, если снова где-то начнет роптать народ, почему бы тот прежний подвиг не повторить?

Только к чему эти некорректные напоминая о тревожных буднях бравого содружества, когда еще одна весна уже достигла апогея. Цветет сирень. Пух одуванчиков летает над землей. А в местах будущей дислокации воинственного саммита так бурно и радостно вскипает будничная жизнь счастливого народа, который вдруг обрел таких заботливых защитников и покровителей в лице бункерных друзей, но и всего навязчивого неизменно ОДКБ.

Итак, Минск времен больших предчувствий. Угол улицы Захарова и Первомайской. Сквер или бульвар (равнозначных признаков навалом!) имени латиноамериканского героя Симона Боливара. Дорожка. Редкие прохожие. Человек лет около пятидесяти, вполне респектабельный, устроившись на садовой скамье и ни к кому не обращаясь, произносит монолог. Полный укора и затаенной обиды.

Он тут не кто-нибудь, а советский человек. Его дед воевал за эту страну. И у него не возникало с ней каких-то особых разногласий. По праздникам собирались у проходной. Шли колонной на главную площадь. И власть понимала вполне, что это не толпа тут отирается, а идут те самые люди, от которых все эти начальники зависят напрямую. А потом пошел какой-то сбой. И как это у них вышло, что все вокруг чем-то им обязаны. И я кому-то что-то должен. Да что там я! Оказалось даже, что мой покойный дед вроде как бы недовоевал. И даже мне еще такое в ближайшей перспективе светит. Это кто же так распорядился? Я такую роскошь не заказывал!..

Приблизительно такой могла быть эта речь в свободном пересказе. Разумеется, все крутые слова и персоналии по понятным причинам опущены. Тем более, обидчивых граждан он никак не задевал. А день был роскошный, весенний. Прохожих мало. Двое рабочих, пристроившись неподалеку на корточках, ремонтировали просевшее покрытие дорожки. Выковыривали бруски и укладывали заново. Какая-то девушка свернула с дорожки и побежала напрямик по газону к даме с собачкой на той стороне лужайки: «А я вас сразу узнала!» Никто никуда не спешил. Но никто и не остановился, чтобы выслушать монолог человека, который ни к кому конкретно не обращался. Просто говорил.

Потом поднялся и пошел к перекрестку. Неторопливо, без видимой цели. Возможно, потому, что обилие майских праздников тяжело дается человеку в эти далеко не праздничные времена. Кроме всех наших штатных невзгод что-то еще, неведомое прежде, повисло в прозрачном воздухе непривычно теплого дня.

Однако даже в такие невнятные времена наша устремленная в светлое будущее страна не позволяла себе расслабиться. Она что-то там собирала, свинчивала, подтачивала. И вскоре информационные каналы разнесли по всему миру ошеломительную новость: у нас создан уникальный образец противотанкового гранатомета. И вскоре он будет запущен в массовое производство. Страна вздохнула радостно и свободно - как долго мы этого ждали!

Так что человек с бульвара или сквера Симона Боливара не зря поторопился покинуть этот уютный уголок нашей столицы. Кто знает, как повернется все в этом мире. И не случится ли так, что однажды на его обычный вопрос «Кто там?» чей-то незнакомый голос в домофоне ответит кратко и строго: «Повестка!» Обычное дело, если с учета еще не снят.

И надо благодарно принимать скабрезные ухмылки судьбы и повестки на славный воинский поход в один конец. Потому что они всегда идут в одном пакете с высочайшим обещанием лучшей жизни для всех.

И мирного неба над головой.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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