В недрах Земли спрятан квадриллион тонн алмазов 2 20.05.2023, 19:41

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Правда, добраться до них пока что невозможно.

Исследовав звуковые волны, издаваемые мантией нашей планеты, ученые из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что на глубине 160 км лежит настоящее сокровище, пишет New Voice.

Обычно этот метод ипользуют сеймологи, изучая землетрясения по всему миру. Американские геологи решили воспользоваться этими наработками и проанализировать состав недр Земли.

На глубине 160 км они услышали непонятные искажения звука, которые говорили о высокой плотности материала.

Кроме того, в этих областях сейсмические волны ускорялись.

Единственным объяснением этих явлений могло стать содержание алмазов в мантии. Ученые пришли к выводу, что подобный эфект объяснило бы включение 1 или 2% алмазов в породе.

Это кажется немного, но в перерасчете 2% мантии — это около квадриллиона тонн. Это гораздо больше, чем может быть на всех известных человечеству залежах вместе взятых, включая такие богатые, как ботсванийские и якутские.

Правда, добраться до них пока что невозможно.

Но авторов исследования это не расстраивает — их задачей было найти доказательства существования огромного количества ценных камней в мантии.

«Мы не можем добраться до них, но тем не менее алмазов там намного больше, чем мы когда-либо думали», — поясняет доктор Ульрих Фол.

Алмазы образуются в условиях экстремально высоких температур и высокого давления под земной корой. Причина, по которой они редки, заключается в том, что они подходят близко к поверхности только во время определенных извержений, при которых возникают геологические тела под названием кимберлитовые трубки.

Таким образом, большая концентрация алмазов глубоко под землей не является чем-то из ряда вон выходящим.

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