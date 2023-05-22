Семь украинских разведчиков взяли в плен два десятка россиян 22.05.2023, 20:22

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Видео.

Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины взяли в плен более двух десятков российских оккупантов. Соответствующее видео показал командир отдельной тактической группы аэроразведки «Птахи Мадяра» Роберт Бровди.

По данным Мадяра, семь разведчиков 59 ОМПБр заняли позицию российских оккупантов. В блиндаже этой позиции скрывались 22 боевика подразделения специального назначения «Шторм», которое было создано по приказу Минобороны России в середине 2022 года.

На видео зафиксировано сначала, как ВСУ уничтожают российскую технику, а потом бойцы ВСУ занимают вражеские траншеи, и вскоре из блиндажа по одному начинают выходить и сдаваться в плен оккупанты.

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