Лукашенко: Медики уезжают из Беларуси 1 23.05.2023, 12:52

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Диктатор признал массовый отток кадров.

Лукашенко признал, что медики уезжают за границу. У оставшихся врачей обнаружили «недостаточный уровень подготовки и профессионализма». Об этом диктатор заявил на совещании по вопросам медицины, которое прошло сегодня.

«Как-то это не согласуется с востребованностью наших специалистов не только в России, но и в Европе. Кроме того, в последние годы мы интенсивно обучаем врачей районного звена высоким технологиям. Кому вы очки втираете?.. Прошу доложить, что не так с квалификацией. В чем причины, где недорабатывают медуниверситеты?» — сказал диктатор.

Также Лукашенко жалуется на дисциплину.

«До сих пор есть вопиющие проблемы бардака в больницах, поликлиниках, ФАПах: стены и потолки разрушаются, двери покосились, элементарные санитарные правила не соблюдаются, — говорил Лукашенко. — ...Как вы собираетесь задерживать специалистов на местах, если там не созданы нормальные условия для пациентов и для медиков? Отсюда и кадровые проблемы: якобы готовим достаточно врачей и медсестер, а в районах не задерживаются даже целевики. Ищут себе место в столице или, что еще хуже, за границей. Разберитесь с целевиками. Разберитесь, кого вы туда набираете... И никаких отговорок после того, как отучился. Ты должен пять лет там отработать. Замуж, еще куда-то там… Это не принимается. Пять лет иди отработай. Мы тратим колоссальные деньги на подготовку медиков. Ни в одной сфере таких затрат нет, а у нас все вольница», — сказал диктатор.

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