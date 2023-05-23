У российских призывников будут изымать загранпаспорта 23.05.2023, 21:37

Призывники должны будут сдавать свои паспорта в течение 5 дней после объявления о призыве.

Госдума РФ во вторник, 23 мая, одобрила в третьем, окончательном чтении поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», обязывающий призванных на военную или на альтернативную гражданскую службу сдавать загранпаспорта на хранение в орган, выдавший этот документ, передает DW.

Призывник будет обязан сдать паспорт на хранение в течение пяти дней после объявления о призыве, а забрать его он сможет по истечении срока временного ограничения на выезд из страны, связанного с призывом, либо по истечении срока действия паспорта.

Если загранпаспорт не будет передан на хранение в уполномоченный орган без уважительной причины, то он будет признан недействительным. Также паспорт будет признаваться недействительным в случае изменения его владельцем фамилии, имени, отчества или сведений о дате и месте рождения, изменения пола и прекращения гражданства.

Поправки еще должны быть одобрены Советом Федерации и подписаны президентом РФ, они вступят в силу через 180 дней после официального опубликования.

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