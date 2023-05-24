Путин эпично оконфузился с картой 17-го века 24.05.2023, 11:14

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Крым принадлежал татарам, а Санкт-Петербург – Швеции.

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз эпично опозорился в попытке доказать, что «Украины никогда не существовало». В качестве «доказательства» этого существующего лишь в голове хозяина Кремля «факта» была использована французская карта, созданная в 17 веке, где ни престарелый диктатор, ни принесший карту глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин не увидели Украины, пишет obozrevatel.com.

Однако в сети двух представителей государства-агрессора глубоко пенсионного возраста высмеяли, ведь на карте есть и Украина, и не принадлежащий РФ «исконно российский» Крым, и владения Швеции там, где ныне расположен Санкт-Петербург. Более того: Россия на той карте представлена в очень «урезанном» варианте.

Так, в Кремле попытались найти новое «обоснование» претензиям на украинские земли. Украины, по версии российского президента и главы Конституционного суда РФ, «никогда не было в истории человечества» до того, как большевики создали УССР.

В качестве «доказательства» они привели принесенную Зорькиным Путину «копию карты 17 века», якобы созданную во времена французского короля Людовика XIV, где ни Путин, ни Зорькин не увидели Украину.

Впрочем, этот аргумент уже разбили в пух и прах.

Оригинал упомянутой карты был создан Гийомом Сансоном и доступен во французской онлайн-библиотеке Gallica.

И Украина там есть, подметил израильський военный Игаль Левин.

«Путин, совместно с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным разыграли на камеру очередное псевдоисторическое шоу - они рассматривали французскую карту XVII века, не нашли на ней Украины и заключили, что ее никогда не было. Там временем, любой человек без серьезных проблем со зрением или психикой может сам посмотреть карту и увидеть там крупную надпись «Vkraine ou Pays des Cosaques» (Украина, земля козаков) прямо по центру большей части исторических украинских земель», – написал он.

При этом в попытке в очередной раз опровергнуть существование Украины, Путин с Зорькиным ненароком нанесли мощный удар по своей же концепции «исконно русских земель».

Так, на продемонстрированной Путиным карте Крым обозначен как территорию Малой Тартарии, а владело им в то время Крымское ханство, а не Московское княжество.

Более того, земля, где ныне расположена «культурная столица РФ» Санкт-Петербург, на этой карте обозначена как часть Швеции.

По поводу очередного конфуза «великого геополитика» в сети прокотилась лавина насмешек.

«Достаточно смешная вышла история с картами и Путиным. Он совместно с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным рассматривали французскую карту XVII века, не нашли на ней Украины и заключили, что ее никогда не было. Там временем, любой человек без серьезных проблем со зрением сможет сам посмотреть карту и увидеть там крупную надпись «Vkraine ou Pays des Cosaques» (Украина, земля козаков) прямо по центру большей части исторических украинских земель. При этом Крым и еще часть юго-востока Украины на той карте принадлежат отнюдь не Московскому княжеству, а крымским татарам. По сути, Путин реально болен, психически. И это уже настолько ярко видно», – пишет «Вертикаль».

«Ой вэй, как таки познавательно. Старику принесли то, шо он хотел. Лишь бы таки не плакал. А вот, стесняюсь спросить за это, кто-то Людовику говорил, шо эту карту он нарисовал? Просто интересуюсь», – смеются над российским диктатором и его «аргументом» в Twitter.

Высмеял Путина с Зорькиным и российский блогер Анатолий Несмиян. Россиянин, которого сложно заподозрить в симпатиях к Украине, разбил в пух и прах такой «мощный» аргумент.

«Я более того скажу: в 17 веке никаких США не было в помине. Из чего тоже можно сделать крайне важные исторические выводы. Примерно такого же уровня. У ребят свою собственную территорию как-то обустроить не выходит. Поэтому им дозарезу нужны исторические обоснования, чтобы не знать, что делать с другими территориями», – написал Несмиян.

Позже он «расширил и углубил» тему.

«Я бы на месте Зорькина крепко подумал, прежде чем нести такой материал. На вещдоке Украины, и правда, нет. Но Крым на ней – татарский, со всем северным берегом Азовского моря. Кстати, и Астрахань тоже. И вообще, все что за Волгой – ни разу не Россия, а Тартария. Литва, кстати, на карте начинается от Балтики и заканчивается аккурат в районе нынешнего Очакова плюс-минус пол-ладони. А вот собственно Россия на карте этой какая-то куцая очень», – написал Несмиян.

Также он напомнил, что в 1954 году в СССР помпезно праздновалось «300-летие воссоединения с Украиной», по версии советско-российской пропаганды, произошедшее в том же 17 веке.

«Остается еще одна маленькая проблема. По сути, пустяковая. В 1954 году отмечалось 300-летие воссоединения Украины с Россией, которое случилось аж в 1654 году на Переяславской Раде - как раз в 17 веке, карту которого и притащил Зорькин Путину. В следующем году, между прочим, событию будет уже 370 лет как-никак. То есть, проблема очевидна: как можно воссоединиться с тем, чего нет? Может, французы, чью карту Зорькин и приволок, не доглядели чего? Им там из Парижу далековато. Но на этот вопрос два видных юриста (а по совместительству и историка) современности ответ искать не стали», – отметил российский блогер.

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