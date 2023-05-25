Лукашенко: Если диверсантам надо проникнуть в Беларусь, сегодня много возможностей сделать это 2 25.05.2023, 18:05

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При этом диктатор заявил, что российское ядерное оружие в Беларуси в безопасности.

Александр Лукашенко заверил что российское ядерное оружие в Беларуси будет «в полной безопасности», к нему «никакие диверсанты не прорвутся, в том числе из Польши». Это он заявил в видеокомментарии телеграм-каналу Shot.

Какой именно вопрос задали Лукашенко — не совсем понятно, но судя по всему речь шла о возможном проникновении в Беларусь диверсантов и сохранности российского ядерного оружия в этом случае.

«Если диверсантам надо проникнуть на вашу, на нашу территорию, сегодня много возможностей сделать это незаметно. Я имею в виду, ну как профессионал вам скажу, не используя «зеленую границу». Поэтому с диверсантами это чисто бытовые рассуждения в данном случае, что они могут проникнуть, если «не на замке» граница. Диверсанты проникают по другим тропам. Поэтому насчет «замка» не беспокойтесь», — сказал Лукашенко.

«Вы знаете, что мы люди пунктуальные, аккуратные, хозяйственные. Поэтому вы за ядерное оружие не переживайте, мы же несем за это ответственность», — добавил он.

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