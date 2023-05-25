Вице-президент ПА НАТО: Все российское государство функционирует как коллективный террорист 2 25.05.2023, 20:26

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Российские дипломаты должны быть высланы из стран свободного мира.

Российские дипломаты, которые распространяют неправду об Украине, должны быть высланы из стран свободного мира. Об этом сказал вице-президент ПА НАТО Михал Щерба во время 15-го Киевского форума по безопасности, передает «Новое время».

Одной из главных задач европейских политиков является донесение правды до своих народов о реалиях войны в Украине, в противовес российской пропаганде, сказал Щерба, который также является заместителем главы постоянной делегации Польши в ассамблее.

«Это не только война Путина, это война России. Мы, как Парламентская ассамблея НАТО, уже отметили, что Россия — террористическое государство. То есть все российское государство функционирует как коллективный террорист. Также это государство совершает геноцид в отношении Украины, что было отмечено в принятой несколько дней назад декларации», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что изменение менталитета россиян будет длительным процессом. Но уже сейчас ведется борьба с дезинформацией, которую распространяет государство-агрессор.

«Мы должны выслать всех российских дипломатов, которые используют дезинформацию против Украины и относительно войны, — предложил он. — Это наша задача, как европейских политиков, — донести месседж до наших обществ и парламентов, что мы не боимся формулировать нынешние события на языке правды».

Парламентская ассамблея НАТО в понедельник, 22 мая, единодушно признала преступления страны-агрессора России против Украины геноцидом, а режим Кремля — рашизмом.

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