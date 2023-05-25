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Вице-президент ПА НАТО: Все российское государство функционирует как коллективный террорист

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  • 25.05.2023, 20:26
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Вице-президент ПА НАТО: Все российское государство функционирует как коллективный террорист

Российские дипломаты должны быть высланы из стран свободного мира.

Российские дипломаты, которые распространяют неправду об Украине, должны быть высланы из стран свободного мира. Об этом сказал вице-президент ПА НАТО Михал Щерба во время 15-го Киевского форума по безопасности, передает «Новое время».

Одной из главных задач европейских политиков является донесение правды до своих народов о реалиях войны в Украине, в противовес российской пропаганде, сказал Щерба, который также является заместителем главы постоянной делегации Польши в ассамблее.

«Это не только война Путина, это война России. Мы, как Парламентская ассамблея НАТО, уже отметили, что Россия — террористическое государство. То есть все российское государство функционирует как коллективный террорист. Также это государство совершает геноцид в отношении Украины, что было отмечено в принятой несколько дней назад декларации», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что изменение менталитета россиян будет длительным процессом. Но уже сейчас ведется борьба с дезинформацией, которую распространяет государство-агрессор.

«Мы должны выслать всех российских дипломатов, которые используют дезинформацию против Украины и относительно войны, — предложил он. — Это наша задача, как европейских политиков, — донести месседж до наших обществ и парламентов, что мы не боимся формулировать нынешние события на языке правды».

Парламентская ассамблея НАТО в понедельник, 22 мая, единодушно признала преступления страны-агрессора России против Украины геноцидом, а режим Кремля — рашизмом.

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