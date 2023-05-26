Под Минском вспыхнул мощный пожар 26.05.2023, 7:35

3,624

Горят склады в Колодищах.

Под Минском вспыхнул мощный пожар, сообщают сегодня утром белорусские телеграм-каналы.

Как сообщает подписчик канала БГМ, горят склады в Колодищах, где, скорее всего, хранятся химические вещества, краски и другие легковоспламенямые материалы.

На фото, которые публикуют местные жители в соцсетях, видно, что пожар достаточно сильный, а густой дым заметен с большого расстояния. На месте происшествия уже работает МЧС.

Причина пожара пока неизвестна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».