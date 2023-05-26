Под Минском вспыхнул мощный пожар
- 26.05.2023, 7:35
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Горят склады в Колодищах.
Под Минском вспыхнул мощный пожар, сообщают сегодня утром белорусские телеграм-каналы.
Как сообщает подписчик канала БГМ, горят склады в Колодищах, где, скорее всего, хранятся химические вещества, краски и другие легковоспламенямые материалы.
На фото, которые публикуют местные жители в соцсетях, видно, что пожар достаточно сильный, а густой дым заметен с большого расстояния. На месте происшествия уже работает МЧС.
Причина пожара пока неизвестна.