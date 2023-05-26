Японский электромобиль побил два мировых рекорда скорости 26.05.2023, 9:38

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Стоимость суперкара составит более 3 миллионов долларов.

Электрический суперкар из Японии Aspark Owl побил два мировых рекорда скорости. Они были установлены во время заезда на аэродроме в Великобритании. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Aspark Owl проехал 1/8 мили со средней скоростью 309,02 км/ч. Четверть мили гиперкар проехал со средней скоростью 318,85 км/ч.

Рекорды были установлены на мероприятии Straightliners на аэродроме Элвингтон в Йоркшире. Их подлинность подтвердила Британская ассоциация хронометража.

По времени разгона от 0 до 100 км/ч Aspark Owl уступает только Rimac Nevera. Японскому суперкару требуется чуть менее 2 секунд, а хорватский электромобиль выполняет это упражнение за 1,82 секунды.

Aspark Owl оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1985 л.с. и 2000 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет 400 км/ч.

Суперкар оснащен аккумуляторной батареей емкостью 64 кВт⋅час. Заявленный запас хода составляет 450 км на одном заряде.

Всего будет выпущено 50 экземпляров Aspark Owl. Стоимость суперкара составит чуть более 3 миллионов долларов.

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